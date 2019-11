Alcalde solicitará a cabildo más apoyo a Japasa

Guamúchil, Sinaloa.- El alcalde Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, dio a conocer que como parte de la estrategia que llevan a cabo para sanear las finanzas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, se llevará una propuesta a Cabildo para ver la posibilidad de incrementar la aportación que se le otorga.

Explicó que el propósito es ayudar a la Japasa a lograr un mayor nivel de eficiencia, "pero esto no es la solución" aclaró. Al reconocer que es complicado pensar en finanzas sanas ya que no se ha llegado al punto de equilibrio, para estar cumpliendo mes por mes con las obligaciones porque simplemente no alcanza lo que se ingresa.

El presidente municipal explicó que aún si pagarán el 100 por ciento de los usuarios, el recurso no es suficiente para tener al día a día al corriente las finanzas.

Mencionó algunos ejemplos que dan cuenta de las complicaciones por las que atraviesa esta junta desde hace años para poder operar con mayor solvencia.

"Nos cuesta 8 pesos llevar el agua a las casas mientras que la tarifa que se cobra al usuario en servicio doméstico es de 4 pesos con 80 centavos. Además de que ha habido varios incrementos en servicios e insumos por ejemplo desde el año 2007 el cobro en la luz incrementado más del 60% los químicos cuestan más caros y la tarifa sigue haciendo lo mismo. Lo que se está buscando es una estrategia para no incrementar el costo de tarifa al ciudadano".

Ortiz Sánchez mencionó que a diferencia de otras juntas en el estado la Japasa es rescatable. Actualmente la junta de agua potable recibe de parte del gobierno municipal la aportación de 2 millones 400 mil pesos anuales y en promedio 200 mil pesos mensuales pero se está buscando qué tanto del presupuesto de ingresos con el que se cuenta se va a destinar a las paramunicipales como la junta de agua.