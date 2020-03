Alcaldesa Aglaeé Montoya exige tener una reunión con AMLO

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, está desesperada porque no fluyen los apoyos por parte del Gobierno Federal y así no puede concretar varios e importantes proyectos que tiene para Angostura, por tal motivo, exige sostener lo antes posible una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente Montoya Martínez, estuvo en la Ciudad de México tocando puertas, no para meter más proyectos, sino para alzar la voz para ver si era escuchada por AMLO y la atendía pero lamentablemente no tuvo respuesta.

Pese a esto, la mandataria del municipio costero sigue con mucha fe en que tarde o temprano, el Gobierno Federal va a despertar se esa pasividad en que se encuentra y ahora sí va a lograr buenas cosas para ciudadanía y las diferentes comunidades.

"El pasado jueves decidí irme a México porque de plano sentí entre tristeza, desesperación y ese coraje que te empuja a hacer las cosas, porque he metido solicitudes por todos lados y no veo resultados.

Entonces vamonos a tocar la puerta de quien es la máxima autoridad en el País, quien al final de cuentas tiene qué saber donde están los recursos y hacia donde se van a destinar, pues a veces digo que alguien me explique cuando van a empezar a fluir los apoyos, pues empezamos el año y decíamos que ahí lueguito sería pero pasó medio año y nada, luego un año entero y tampoco y lo peor del caso es que lo que no se alcance a cubrir, este año lo veo muy difícil que se vaya a hacer en el que viene.

Decidí tocar la puerta del Palacio Nacional para que Andrés Manuel López Obrador me escuchara, me atendiera en calidad de ciudadana, de presidenta municipal, de mujer y de joven, además exigí una reunión con él para exponerle muchos temas que el municipio tiene, pues ya es momento que el Gobierno Federal también le entre a apoyarnos, que no solo sea el Gobierno Estatal el que lo haga, que hasta hoy Quirino Ordaz Coppel nos ha cobijado y echado la mano en todo lo que hemos necesitado, pero ahora es tiempo que Angostura reciba el apoyo del Gobierno Federal para hacer realidad grandes obras como la Casa de la Cultura, el decreto de puerto al campo pesquero La Reforma, el dragado del río, el Centro Histórico, calles pavimentadas, drenajes que urgen rehabilitarlos, entre otros.

La verdad ocupamos oxígeno del Gobierno Federal y la pasividad con que se está viendo me desespera y me abruma pero lo bueno de todo es que no nos quedamos en calma, mientras la sociedad está tranquila por el tema del Coronavirus, nosotros seguimos trabajando dando la cara y buscando siempre mejoras para Angostura en todos los rubros que requiere", detalla la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.