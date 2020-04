Alcaldesa Aglaeé Montoya le pide honestidad a la ciudadanía

Angostura, Sinaloa.- Con el firme objetivo de ayudar a las familias vulnerables de las diferentes comunidades de Angostura para que salgan adelante de alguna u otra manera en esta cuarentena, además de lograr que la entrega de despensas u otros artículos sea más eficiente y directa, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez puso en marcha la campaña El Trapo Rojo de Auxilio y vaya sorpresa la que se está llevando.

La mandataria expresa que en los recorridos realizados ha encontrado hogares que tienen la señal en la ventana o en la puerta pero que en realidad no necesitan el apoyo, pues sus condiciones de vida son mucho mejores que la de otros, por tal motivo le pide a toda la ciudadanía ser honesta, tener más conciencia de las cosas y de la contingencia que se está viviendo.

Aglaeé Montoya Martínez afirma que está muy preocupada por la gran necesidad que impera en muchas familias, es por ello que se están esforzando por brindarles el apoyo pero en estos momentos tienen que ser muy cuidadosos en las entregas, deben de saber dar, a quien sí y a quien no.

"Hay personas que no necesitan y ponen el trapo, eso no se vale, hay una severa falta de honestidad en el ser humano, la poca sensibilidad que están mostrando algunos ciudadanos nos está limitando a hacer mejor nuestro trabajo.

Me duelen las muestras de sentimiento que surgen en algunas familias cuando no le podemos dar el apoyo pero la realidad es que no tenemos para todos, los recursos nunca serán suficientes si no contamos con la solidaridad y la honestidad de las personas, que dejen de ver solo por ellas.

Esta campaña del Trapo Rojo de Auxilio me ha dado la oportunidad de nuevamente recorrer todo el municipio y permitirme dar cuenta de las necesidades que se tienen, pues muchas familias, además de tener carencia alimenticia y de empleo, no cuentan con un baño digno o viven en hacinamiento. También hay una gran necesidad de llevar recreación a las comunidades y servicios de salud, incluso, en estos recorridos que estamos haciendo hemos apoyado a muchas personas con algo de medicamento y curaciones.

Andamos muy movidos y ocupados en proteger la salud de la ciudadanía angosturense, por tal motivo quisiera que entendieran que lo único que nosotros como autoridad buscamos es servirles pero ocupamos que ellos también nos apoyen para lograr más y mejores cosas para el municipio.

La gente poco a poco nos está respondiendo pero necesitamos que muchos más despierten porque vienen cosas muy buenas para Angostura y toda mi vida voy a trabajar para lograr ver un municipio bien desarrollado, con un futuro prometedor y mejores expectativas de vida", expresa la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.