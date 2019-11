Alcaldesa afirma que Angostura caminó hacia el desarrollo

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, afirma que en su primer año administrativo el municipio caminó con paso lento pero firme hacia el desarrollo y lo sigue haciendo, muestra de ello es que ya se han realizado algunas importantes obras pero todavía no está conforme, ya que se puede hacer mucho más.

Además detalla que lamentablemente le tocó remar contra corriente en el tema presupuestal, así como también asumió un municipio con deuda y tal vez acostumbrado a un trabajo administrativo diferente, pero todo eso está cambiado dado a que hoy los funcionarios públicos ya se acomodaron a la filosofía de servir con honestidad y transparencia, pues están tomando su trabajo como de verdad debe de ser.

“Creo que a pesar de la crisis nos mantuvimos de frente, no hubo una quincena que no se le pagara a los trabajadores, tampoco cortes de luz ni ningún tema importante que no se atendiera, pero, claro, reconozco que para el próximo año tenemos muchos retos y uno de ellos es que lo presupuestado no se salga de para lo que es, ya que este año sí tuvimos muchas ampliaciones porque entramos a la administración e hicimos un presupuesto sin valorar muchas situaciones, pero ahora que estamos adentro ya sabemos lo que debemos de hacer, ajustarnos a lo que tenemos y es por ello que cada dirección tendrá el dinero que necesita y nada más, así que desde hoy sabrán con qué sí o no pueden contar para que sean mejores y más eficientes en la planeación.

Reconozco que en la parte administrativa nos faltó tener más planeación en las direcciones para saber con exactitud cuanto es el recurso que tienen para que de manera estratégica pudieran diseñar sus proyectos, además considero que le falta más capacitación al funcionario público, aumentar los índices de la guía consultiva que nos marcaba un semáforo con muchos focos rojos que hoy, gracias a Dios, ya los tenemos en amarillo y el objetivo a corto plazo es ponerlos en verde.

Nos faltó más acercamiento con las comunidades dado a que este año no pudimos hacer gestiones y atenderlos al mismo tiempo, pero ya para el 2020 vamos a visitar todos los pueblos para ver y constatar de viva voz qué es lo que se puede hacer para mejorar cada una de ellas, que ninguna se quede sin un servicio o una obra, que todas tengan algo para que ya se acabe eso de que estamos olvidados, no nos toman en cuenta, pues lo que queremos es que estas comunidades también aparezcan en el mapa de Angostura.

Tenemos que mejorar en el área de turismo, pero no lo hicimos por falta de presupuesto, es por ello que les pediré a todos los directores de área que sean más gestores, que se pongan las pilas y en medida que ayuden a la administración las cosas se van desarrollarse mucho mejor, que no esperen a que la alcaldesa vaya y les traiga beneficios sino que ellos también vayan y los busquen. También nos falta mucho que mejorar en la cuestión cultural y sin duda alguna en los servicios públicos.

En cuanto a obra pública se refiere me catalogo como un municipio que le fue muy bien este año, ahí esta la prueba, las cosas que se están construyendo, es por ello que podemos decir que en este primer periodo de administración sentamos las bases para el desarrollo de Angostura y, si Dios quiere, las vamos a mantener hasta el cierre de la administración para quien llegue a la presidencia le de seguimiento para que sea trascendental para el municipio, que se vea muy marcado un antes y un después y que los avances en todos los rubros posibles se vuelvan parte de una administración”, expresa la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.