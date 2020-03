Alcaldesa asegura que sí hay apoyo en el Museo Comunitario

Angostura, Sinaloa.- Ante las declaraciones del cronista de Angostura, Joaquín Inzunza Chávez, de que estaba desilusionado por la falta de apoyo por parte de las autoridades municipales de querer conservar las cosas históricas y culturales, y por ello, además de que atraviesa problemas financieros, pone a la venta el Museo Comunitario Flavio Montoya Contreras, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez confiesa que ella también está desmotivada porque sus gestiones no tuvieron eco en el Gobierno federal, pero que don Joaquín no diga que no ha tenido apoyo por parte de ellos, siendo que hasta en nómina del Ayuntamiento está, cosa que ninguna administración había hecho.

Montoya Martínez expresa que planeará tener una reunión con Joaquín Inzunza Chávez para analizar la situación del museo y de ser posible evitar su venta, pues como municipio buscarán la manera de quedarse con esas piezas tan importantes.

“Tristemente digo que al igual que don Joaquín también yo estoy desilusionada por no haber hecho eco en el Gobierno federal para haber mejorado el museo, pero sigo insistiendo porque es imposible tener un municipio con esas carencias en la Casa de la Cultura, y aquí sí me pongo al lado de don Joaquín, pero la diferencia es que yo no voy a bajar la guardia, sigo con la fe y trabajando todos los días tocando puertas para aterrizar proyectos importantes para este tipo de cosas.

En lo que sí no estoy de acuerdo con don Joaquín es que diga que las autoridades no estamos comprometidos con este tema, pues le hemos demostrado que sí, ya que le hemos invertido a la cultura con eventos de talla nacional, como la Orquesta Sinfónica, el teatro, las jornadas de cultura y hemos hecho mucho por la cultura en el municipio y lamento que diga que no ha tenido el apoyo, claro que lo ha tenido, pues él nunca había estado en nómina del Ayuntamiento como lo está ahora como cronista, pues estamos convencidos que don Joaquín es un tesoro para Angostura por todo lo que guarda en información y en historia, y por lo tal hay que cuidarlo y quererlo”, detalla la alcaldesa.