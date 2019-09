Alcaldesa confirma cambio de director de Obras Públicas

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, sigue moviendo sus piezas en el Ayuntamiento, pues en esta ocasión hace un enroque en la dirección de Obras Públicas.

La mandataria del municipio costero de la región del Évora argumenta que mañana se hará de manera oficial el cambio, pues Álvaro Camacho Beltrán deja el cargo en manos de Édgar Zavala, quien venía fungiendo como subdirector del área de Planeación Territorial.

"El cambio ya está confirmado y todo obedece a los enroques que hemos venido haciendo en busca de los perfiles idóneos para cada puesto. Álvaro Camacho Beltrán no sale de la administración sino que se va al departamento de Proyectos Especiales y Estratégicos".

"El objetivo que traemos en este cierre de año es meterle mucho al trabajo de servicios públicos y obras, ya que la gente ahorita está reclamando mucho mejorar las calles, el alumbrado, la recolección de basura y lo que tratamos es fortalecer el área y esperemos buenos resultados con este cambio".

"No se descarta la posibilidad de que días más adelante se vayan a presentar más cambios, pero el barco ahí va navegando conforme a perfiles y demás, pero como lo he dicho siempre, los servidores públicos no somos eternos y seguiremos evaluando a cada uno de ellos ya que lo que se busca es la eficiencia y brindarle buenos resultados a la ciudadanía".

"Los proyectos que ya estaban en marcha y los que estaban por arrancar por parte del arquitecto Álvaro Camacho Beltrán no se detienen, todos siguen para adelante, ya que todos son importantes para el municipio tal es el caso de la plata potabilizadora de Alhuey, que ya la anunció el gobernador Quirino Ordaz Coppel, al igual que la carretera Estación Acatita-Toro Manchado, entre otras", señala la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.