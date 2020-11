Alcaldesa de Angostura estimula y motiva a Tránsitos hoy en su día

Angostura, Sinaloa.- Hoy es el Día del Tránsito Municipal de Angostura y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez no dejó desapercibida la importante fecha, pues además de acompañarlos en la misa de acción de gracia que se les ofreció en su honor también les brindó un estímulo económico y motivación para que sigan desempeñando su labor.

La máxima autoridad del municipio costero manifestó que tradicionalmente este festejo era en grande, con mucha convivencia familiar y con funcionarios, pero hoy, a raíz de la contingencia, todo cambió y no se les permite la aglomeración, por tal razón solo los agentes tendrán una reunión entre ellos en el espacio que adoptaron en el río.

La alcaldesa Aglaee Montoya Martínez, agradecida por la labor que desempeñan en el día a día para salvaguardar la seguridad de los automovilistas, les brindó un estímulo económico de una quincena para que sigan dando el extra en su trabajo.

"Estoy muy contenta por el trabajo que vienen realizando los Tránsitos en Angostura, han dado el plus que tienen, buscando siempre que la imagen urbana y su imagen como profesionistas sea mejor cada día.

Un reconocimiento para su labor, para la mujer que está dentro de esta corporación y para los que están dentro de la activación física, pues han seguido mucho la filosofía que tenemos como gobierno.

Reconocemos que el número de elementos de Tránsitos que tenemos no es satisfactorio pero este problema no es nuevo, sino que viene desde hace muchos años atrás, pero de lo que sí estoy muy contenta es que nosotros estamos sentando bases para que la corporación se vuelva más profesional, por ello estamos retirando a gente que ya está adulta, que ya no cumple pero que había seguido porque no se había tenido esa responsabilidad de mandar jóvenes a capacitarse e incorporar nueva gente.

Si seguimos metiendo algunos ocho jóvenes por año, seguro en unos tres años más tendremos las corporaciones a la vanguardia, pero todo esto dependerá del presupuesto que se tenga, incluso ya estamos trabajando en eso para el próximo año, que se les presupueste lo quinquenios que no los tienen, hay trabajadores que tienen más de 20 o 25 años y nunca han recibido un estímulo y eso es lo que les queremos mejorar", afirma la alcaldesa.