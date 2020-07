Alcaldesa de Angostura lamenta que el Gobierno Federal descobije la parte económica

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ve con buenos ojos los diferentes programas de asistencia social que tiene el Gobierno Federal pero lamenta mucho que esté dejando en el olvido a la gente que produce, además no está generando empleos para mantener ocupada a la ciudadanía y que de ahí se gane el sustento familiar de manera digna.

La máxima autoridad angosturense expresa que es bueno el que los adultos mayores, los pescadores, entre otros sectores vulnerables reciban un poco de ayuda, pero una despensa solo les durará unos cuantos días y luego regresarán a la etapa crítica, es por ello que urge que el Gobierno Federal voltee a ver a los que producen y no los deje desamparados.

“Considero que se está dejando descobijada la parte de la economía, lo que son los apoyos a las microempresas y la generación de empleos no están, entonces a la gente que produce quién la va a apoyar, quién les va a echar la mano a los agricultores para generar alimento, de igual forma a los acuicultores que están sin apoyos ni subsidios, ni nada, no hay quién apoye al que produce, pero al que no genera nada a ese sí se le está apoyando, y así seguro no nos van a dar los números”, detalla la alcaldesa Aglaeé Montoya.