Alcaldesa de Angostura le toma protesta al nuevo comisariado ejidal de La Reforma y anexos

Angostura, Sinaloa.- En la comunidad Leopoldo Sánchez Celis (mejor conocida como Gato de Lara), se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva directiva del comisariado ejidal La Reforma y Anexos, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, estuvo presente en el acto para brindarles su total respaldo, apoyo y tomarles la protesta, así como también enviarles un emotivo mensaje tanto a los que asumieron la responsabilidad como a todos los presentes.

Tras haber cumplido su periodo, José Jaime Beltrán Ibarra deja el cargo de comisariado ejidal y entra en su lugar José Guadalupe Verdugo Verdugo, quien se comprometió en trabajar de la mano con las autoridades municipales para lograr que a Angostura y a sus habitantes les vaya bien hoy, mañana y siempre en todos los rubros.

"Jaime deja la responsabilidad con la frente en alto, pues en todo momento desempeñó ese liderazgo en su trabajo e hizo muchas gestiones buenas para su pueblo".

"Ahora que José Verdugo recibe la estafeta segura estoy que la administración quedó en muy buenas manos porque llegó gracias a la unidad de la ciudadanía, no hubo pleitos ni jaloneos por el puesto y eso es muy buena señal. Hago el compromiso con ustedes de brindarles todo mi apoyo posible para caminar juntos por el camino del progreso porque ese es el futuro de Angostura y yo solo inicié el origen".

"Algunos criticarán nuestra forma del gobierno y dirán que no he hecho nada, otros estarán a mi favor y dirán que sí hemos hecho mucho pero yo se lo que he sembrado en el municipio y lo que estoy trabajando y no por tres año sino que pienso servirle a Angostura toda mi vida porque todo lo que he sembrado quiero ver que un día le de sombra a los niños, que son mi esperanza y ya los estamos preparando para que en ellos renazca una nueva generación de líderes.

Pese a la situación tan difícil que estamos pasando, créanme, yo veo en un futuro cosas mejores para Angostura".

"Mi tarea como mujer, madre de familia y presidenta municipal es crearle un mundo mejor a los niños angosturenses, es por ello que reafirmo que tenemos mucha tarea que realizar y si estamos unidos lograremos más y mejores cosas", externó la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.

José Guadalupe Verdugo afirmó "Tomamos esta nueva encomienda con muchas ganas de serviles a los ejidatarios, no soy nuevo en esto de la gestión estamos comprometidos a trabajar, agradezco mucho a la presidenta su presencia aquí demuestra su voluntad que se hagan bien las cosas".