Alcaldesa de Angostura reconoce estar reprobada en el área de Cultura

Angostura, Sinaloa.- Pese a los esfuerzos realizados desde el inicio de su administración, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez asegura que desafortunadamente Angostura está en deuda en el tema del acervo cultural y lo más lamentable del caso es que no ha podido aterrizar importantes proyectos que se tienen en este rubro para el municipio.

Por tal razón, Montoya Martínez se siente reprobada y no le da vergüenza decirlo pero eso sí seguirá luchando hasta el final de su mandato, y de ser posible desde la trinchera que le toque estar posteriormente, para hacer realidad el sueño que se ha propuesto y que tiene pendiente por cumplirle a la ciudadanía.

“Vamos a seguir con los fuertes trabajos en materia de cultura porque Angostura está en pañales y tristemente lo digo que no hemos logrado tener la Casa de la Cultura, que es algo que mí me reprueba, no me da vergüenza decirlo que esto me hace sentir mal, que estoy reprobada en ese tema a pesar de que a la cultura le metemos pese a no tener una casa, le hemos invertido, la cultura ha trabajado en el municipio pero no tenemos estos lugares emblemáticos, tampoco contamos con el archivo histórico como lo pretendíamos, además falta mucho interés de la sociedad para involucrarse, incluso, ni los funcionarios públicos lo quieren hacer, no aman estas tareas como quisiéramos”.