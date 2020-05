Alcaldesa de Badiraguato invita a quedarse en casa este 10 de mayo

Badiraguato, Sinaloa.- la alcaldesa del alteño municipio Lorena Pérez Olivas a través de sus redes sociales, hizo un llamado a toda la población a no realizar festejos este 10 de mayo con motivo de el día de las madres, ya que es una fecha que se presta para reuniones y con ello, posibles contagios del Covid-19.

La Presidenta municipal está trabajando muy de la mano de las indicaciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel mediante la secretaría de salud, privilegiando en todo momento la salud de la ciudadanía.

"Hago un llamado a todas las mamás del municipio, un pacto para no realizar ningun festejo este día de las madres, no pasteles, no convivios, nada, y nosotros como ayuntamiento, me comprometo a realizar el tradicional festejo del día de las madres una vez culminada la pandemia y las autoridades de salud vean las condiciones para efectuarse", enfatizó

Cabe mencionar que otra de las medidas preventivas anunciada por la alcaldesa fue el cierre de todos los panteones para impedir que se aglomeren personas y de esta manera cuidar la salud de las familias.

Pérez Olivas dijo tener la confianza de que la ciudadanía responderá de buena manera este 10 de mayo a las indicaciones, ya que son elaboradas con la única finalidad de evitar la propagación del coronavirus y con ello la salud de toda la población.

Cabe destacar que Badiraguato ha mantenido una estabilidad en la estadistica de activos, y con índice de bajar, números que nos deja en claro la gran labor que viene desempeñando la ciudadana presidenta con distintas acciones para combatir esta pandemia.

