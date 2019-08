Alcaldesa no pedirá licencia para ausentarse de su cargo

Angostura, Sinaloa.- Pese a que su fecha probable de parto es el próximo día 1, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez afirma que no solicitará permiso ante Cabildo para ausentarse del cargo, pero sí, por cuestiones de salud, le bajará el ritmo a sus acciones.

Montoya Martínez detalla que ésta es una experiencia atípica para el municipio y para una mujer que es parte de una función pública que implica mucha responsabilidad, pues trae nuevas ideas que seguro serán detonantes para Angostura en un futuro.

“He estado trabajando muy duro en beneficio del municipio pero, claro, con mucha responsabilidad por mi embarazo, y pese a esto no he descuidado la agenda que tengo, pero reconozco que estos últimos días que faltan para dar a luz por salud le tengo que bajar de nivel al trabajo.

No me voy de la Presidencia, no pediré licencia, pues soy de la idea de que Dios manda y tengo mucha fe en que tendré un parto normal y poder regresar al trabajo en tres o cuatro días después, tiempo que el secretario del Ayuntamiento, Heriberto Tapia, estará al frente de la oficina, pero yo desde mi casa y en recuperación estaré al pendiente de lo que se pueda ofrecer y mi hogar se convertiría en un espacio de atención, pero solo de cosas urgentes”, comenta la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.