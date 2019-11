Alejandra Zámano desconoce su destino en la administración

Guamúchil, Sinaloa.- Después de que la síndica procuradora Rossy Díaz tomará un permiso de ausencia en su cargo por problemas de salud, quedó en su lugar Alejandra Zámano, quien en estos momentos se encuentra al frente de este área, pero se especula que ella será quien se quede de manera permanente.

Alejandra Zámano, informó que hasta el momento se encuentra dentro de la administración y que sus tareas terminan hasta el día 20 de este mes para que posteriormente la señora Rossy Díaz tome posición del cargo.

No he hablado con ella, no sé si vuelve o no vuelve”.