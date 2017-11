Alerta a ganaderos presencia de sequías

Mocorito, Sinaloa.- Ante las pocas lluvias que se presentaron en la zona serrana de Mocorito, los ganaderos de las diferentes comunidades del municipio empiezan a preocuparse, ya que las represas no captaron el agua suficiente lo que avizora que no se garantice la supervivencia o buen desarrollo de los hatos.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

Aunque es solo el inicio de las sequías, algunos ganaderos de la región de Mocorito ya prevén un mal tiempo y una sequía significativa que puede repercutir en el ganado. Ante el tema, el presidente de la Asociaicón Ganadera Local, Waldemar Angulo, comenta que la sequía estará presente todo el año, ya que las represas no captaron el agua necesaria, “ya se ve la sequía aquí en Mocorito y, a como están las cosas, toda la temporada va a haber, algunos ganaderos de la comunidad de Los Chinos ya nos comentaron que tienen problemas con el agua para el ganado, se ve un panorama crítico, tanto para cerrar el año como en el inicio, se va a venir una sequía fuerte y entonces habrá más hambre para el ganado”.

En cuanto al tema de las represas, el líder ganadero argumenta que fue muy poca el agua que las represas ubicadas en el municipio de Mocorito lograron captar ante la escasez de las lluvias, por lo que no garantiza que se tenga el líquido suficiente para poder dar de beber a los hatos durante el tiempo que se requiere, ya que son muchos los animales a los que hay que dar de beber.

Una de las alternativas a las que han recurrido es el acarreo de agua, expresa el ganadero Jose Guadalupe López López, que como mínimo dos veces al día se efectúa el acarreo de agua, ya que son muchos los animales que tienen, “ahorita la represa no agarró agua, hubo muy pocas lluvias, por eso tenemos que acarrearles agua en pipas, son como 200 las que traemos pastoreando y pues es muy necesario que tomen agua, en estos tiempos que no llueve se batalla mucho para el agua, a diferencia de otros años, las represas sí habían agarrado agua, pero éste no se ve que nos vaya a ir muy bien con la falta de agua”.