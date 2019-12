Alerta en el campo agrícola por lluvias pronosticadas

Angostura, Sinaloa.- Ante las bajas temperaturas y lluvias que se pronostican y se den en estos días de fin de año, muchos productores agrícolas de la región del Évora están en alerta por las posibles afectaciones que pudieran tener en sus cultivos establecidos.

Mario Urías Cuadras, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, comenta que efectivamente expertos en la materia han comentado mucho que se pueden dar lloviznas en estos días, y por tal motivo han estado checando constantemente páginas oficiales de instituciones lo más serias posibles para tener la certeza de que sí va a llover en fin de año y estar preparados para ello.

“Todo indica que sí nos va a llover antes de que se termine el año, pues los pronósticos dicen que será a partir del 25. Nos comentan que serán lloviznas ligeras, pero debemos de estar preparados para ello, ya que de alguna manera estas precipitaciones podrían afectar los cultivos de garbanzo, hortalizas y frijol, que son muy susceptibles a la humedad y a lo fresco, pues se les proliferan algunas enfermedades de hongos, es por ello que los productores que tienen establecidos estos cultivos deben de prevenirse y hacer algún proceso de fumigación, claro, si es conveniente hacerlo.

Dentro de lo malo que pudieran traer estas lluvias también hay cosas buenas, dado a que mucha gente todavía anda sembrando y preparando tierras, pues ellos deben hacer los trabajos convenientes para aprovechar la humedad y tener mayor beneficio.

En los pronósticos que nos están dando los expertos en la materia no registran muy bajas temperaturas, pues nos comentan que lo más bajo que podría descender el termómetro sería a los 8 o 9 grados, y esto no nos daña, y para fortuna de nosotros los productores parece ser que este invierno no va a ser tan frío como los otros, pero lo que sí podría ser recurrente son las lloviznas, y ahí habría que cuidarse de la humedad”, expresa Mario Urías Cuadras.