Alessandra Pedretti de Guamúchil, es Reina de Reinas México XL

Guamúchil, Sinaloa.- José Carlos Gerardo Lugo es un joven de la ciudad de Guamúchil que se ha caracterizado por ser muy dinámico, activo, trabajador, amante de las artes, y actualmente está viviendo con mucho orgullo el triunfo de haber ganado la corona de Reina de Reinas México XL de la diversidad de la comunidad gay.

Dicho evento fue realizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde tuvo la oportunidad de expresar su gran pasión por el arte y obtener el triunfo. José Carlos en entrevista exclusiva a EL DEBATE nos compartió esta experiencia de ser él Alessandra Pedretti, personaje con el que obtuvo la corona.

¿Qué sientes el ser tú la Reina de Reinas XL 2021 de la comunidad LGBT?

Estoy muy emocionada de poder representar y dignificar un poco lo que tanto tiempo atrás se ha venido marcando o tachando de cierta manera, de que no está bien visto por la sociedad, pero al final de cuentas lleva un mensaje, y soy el encargado o encargada de darles un mensaje a todas las personas que no les gustan estas cosas, que no crean en esto, o personas apáticas o indiferentes, ya que para mí es una manera de expresar el arte que existe en cada uno de nosotros, y qué mejor manera de hacerlo así, en base al maquillaje, al vestuario y en la expresión en los escenarios.

¿Cómo te preparaste para este certamen?

En el mes de noviembre se llevó a cabo la selección de quien representaría a Sinaloa en el evento Nacional, donde tuve la dicha de ganar, lo presumo, porque tuve la dicha de pasar al Nacional en la firma de Carlos y Lucha, en la de Reinas de Reinas México. Me preparé con clases de pasarela, estuve leyendo de cultura general, y todo lo que conlleva a la preparación, vestidos, pelucas, zapatillas y uno que otro truco que desconocía para dar la ilusión al cuerpazo.

¿Pasó por tu mente que llegarías a traerte la corona?

Desde que yo inicié con esto me fijé una meta, y la meta fue traerme la corona principal, el objetivo era muy claro para mí, aunque durante la competencia sí titubeé un poco, por la competencia con las otras chicas, y pues di todo de mí.

¿En el momento que dicen tu nombre qué pasó por tu cabeza?

Fue una sensación muy extraña, ya que quedamos dos personas agarradas de la mano, que yo sabía desde un principio que era mi competencia, dije: no pasa nada, yo pensando en que ella sería la ganadora, pero cuando dicen Rostro México es para Michoacán, ahí entendí que yo había ganado, me emocioné mucho.

¿Cuánto tiempo llevas viviendo esta transformación?

José Carlos tiene muy poco que conoció y vivió esta etapa del mundo de la transformación, serán como unos ocho meses, ya que tengo amigos que sí lo hacen y me habían motivado, comencé con otro personaje, que se llama Pony Drag, y ahora el derivado que es Alessandra Pedretti, la que participó en los concursos de belleza.

¿Cómo te recibió tu gente con este triunfo?

Fue algo muy padre, muy cariñoso, ya que me sorprendieron con banderas, con globos, mi familia y amistades, y por la noche me sorprendieron con una rica cena.

¿A quién le dedicas tu corona?

A mi abuela que está en el Cielo, porque como lo dije en mi entrevista con el jurado, yo en mi casa tenía una reina, y yo sé lo que es ser una reina gracias a ella.

