Alfredo Gaxiola busca la alcaldía por Morena en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Con un amuleto del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador y con los principios de no mentir, no traicionar y no robar, asegura el aspirante a candidato por Morena a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, Alfredo Gaxiola, que es la mejor opción.

Dijo que lo anterior definen a los integrantes de Morena y que con esos principios siempre se ha regido en la vida por lo cual se considera el más apto para Morena y para el municipio.

“Tengo aspiraciones de participar en la contienda electoral, lo cual lo haré si me dan la oportunidad en el partido de Morena. No estoy afiliado a Morena ni a ningún otro partido desde que renuncie al PRI de manera formal en el 2015 en angosto”, citó.

Aseguró tener mucha similitud con el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por ser un hombre de principios y de ideales.

Agregó que desde hace mucho tiempo se ha preparado para dirigir a Salvador Alvarado.

“Me consideró un ciudadano más que un político. Siempre mi inclinación ha sido hacia el servicio social y hay hasta testimonios. Los jóvenes ahorita posiblemente no saben quién es el ‘Facilito’ o Alfredo Gaxiola, pero sus padres de ellos si saben y si uno como padre quiere lo mejor para sus hijos seguramente ellos les inculcarán y les van a trasmitir quien es el Facilito”, comentó.

Resaltó que Salvador Alvarado es su municipio y que seguirá trabajando para él desde la trinchera que le toque.

Busca que su candidatura sea de la sociedad, de la ciudadanía debido a que ha recorrido el municipio y ha conocido la problemática de la sociedad.