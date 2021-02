Alfredo Gaxiola es oficialmente precandidato de Morena por la alcaldía de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El ahora precandidato de Morena por la alcaldía por Salvador Alvarado, Alfredo Gaxiola, ‘Facilito’, reafirmó su compromiso que hizo el día 8 de enero para buscar la candidatura por el puesto antes mencionado.

El precandidato confirmó que ya realizó su registro cumpliendo los lineamientos de la convocatoria y atendiendo el llamado y la inquietud de muchas personas que lo han respaldado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Expresó sentirse contento y emocionado por haber dado este paso tan trascendental en su vida política.

“Cuando digo que vengo muy fortalecido es porque he tenido el apoyo, el respaldo de mucha gente del municipio”, comentó.

Detalló que espera que su registro sea tomado en cuenta por las autoridades de su partido y así poder darle hacia adelante a sus aspiraciones en el Comité Electoral de Morena.

Destacó que este registro es para todo Salvador Alvarado y afirma que esto se debe a que él no tiene distingos de color, ni de religión. “Siempre he sido abierto, siempre he sido incluyente”, finalizó.

Leer más: Morenistas anuncian que van por alcaldía de Culiacán