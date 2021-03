Alfredo López Castro abandera al PRD para la alcaldía de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Luego de que un partido le cerrara la puerta, el PRD vio que Alfredo López Castro era un buen cuadro político y lo tomó como su abanderado para competir por la presidencia municipal de Mocorito en el próximo proceso electoral del 6 de junio.

El popular “Alfredín” expresa que el gran respaldo que le ha mostrado la ciudadanía lo motiva a trabajar duro en el proyecto que seguro consolidará al partido del Sol Azteca como una buena opción para el electorado en el Pueblo Mágico.

“Ya tenemos la candidatura oficial del PRD para buscar la presidencia municipal de Mocorito, mi registro fue en Culiacán y las cosas caminan de muy buena manera, somos parte de la coalición Va por Sinaloa, apoyando a Mario Zamora para gobernador, a Víctor Godoy y a Marte Aguilar Payán pero en lo local jugamos solos”, informó el candidato.

“Esperemos que las cosas se nos den, todo pinta bien y confío en la gente que me dará el triunfo. Agradezco la oportunidad que me brinda el PRD, ellos ya me tenían contemplado como propuesta en caso de darse las cosas y así sucedieron, ahora a trabajar duro se ha dicho para ganar la presidencia municipal”, señala el candidato, Alfredo López Castro.

Por cierto, en su planilla resaltan Prisca Guadalupe Inzunza Rodríguez como Síndica Procuradora y los regidores propietarios; Adrián Sánchez López, Marian Priscila Cuadras Rodríguez, Alejandro Gutiérrez Hernández, Rosa Esther Duarte López y Adalberto López Favela.

Entre los regidores por representación proporcional están Abby Veneranda López Espinoza, Adrián Sánchez López y Yusmila Cortez Corona.