“Algo está mal, acude poca gente a Cabildo Abierto”: Beltrán

Angostura, Sinaloa.- El regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, afirma que lamentablemente algo se está haciendo mal en relación a la muy poca gente que asiste a las reuniones de Cabildo Abierto que se han desarrollado en diferentes sindicaturas, incluso expresa que la mayoría de los asistentes en el evento son trabajadores del Ayuntamiento y funcionarios municipales.

El edil detalla que tal vez esta situación se deba a que no se realiza una buena convocatoria ni difusión por parte de los anfitriones, o tal vez será porque en realidad a la gente no le interesa, pero cabe resaltar que Cabildo Abierto es donde la ciudadanía tiene la gran oportunidad de exponer frente a la alcaldesa, regidores y directores de área todas las carencias que tiene su poblado, pero desafortunadamente no lo aprovechan.

“Habría que ver lo que la gente ha detectado en relación a los Cabildos Abiertos que se han desarrollado, pues a lo mejor muchos de ellos han asistido y hecho peticiones que no se han concretado y eso desmotiva a la ciudadanía”.

“Además Cabildo Abierto no lleva un orden de prioridad y eso implica que muchas de las solicitudes que hicieron los pocos que asisten no sean concretadas, pero hay que ser realistas, no es fácil resolver todos los problemas”, comenta José Luis Beltrán Astorga.