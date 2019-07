Alta errónea en IMSS de Retamoza y hasta el 15 de julio después de cabildo

Guamúchil. Sin. Ante la acusación hecha en la pasada sesión de cabildo, de parte del regidor Romeo Galindo, de que el secretario de Presidencia, Fredy Montoya, tenía a una persona laborando a su cargo sin estar dado de alta, el secretario respondió que sí estaba trabajando, pero sin sueldo. Por lo que el regidor le señaló que estaba incurriendo en una falta y tendría que haber hecho el trámite correspondiente porque “el Ayuntamiento no es una institución de beneficencia”, dijo. En el documento del Instituto Mexicano del Seguro Social, la fecha y hora de recepeción del registro indica que Jesús Alberto “Retemoza” (su apellido correcto es Retamoza) González ingresó al sistema el día 15 de julio del año 2019 a las 14:11 horas. La alta registra un error en la cuarta letra de su primer apellido. Por lo que este error deberá ser corregido. Al consultarle a la subdirectora de Recursos Humanos, respondió que la solicitud se realizó desde el viernes 12 de julio, pero que por cuestiones de horario de oficina fue hasta el lunes 15 que se dio de alta. Señaló que no se recibió en tiempo y forma la documentación necesaria. Por su parte la regidora Laura Dautt le señaló al secretario del Ayuntamiento que contar con un auxiliar no era necesario porque para eso están dos secretarias a su cargo.