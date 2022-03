Alto costo del diésel afecta a camioneros rurales en Mocorito

Sinaloa.- El transporte público se ha visto muy afectado desde el inicio de la contingencia, en un inicio por el poco pasaje y en la actualidad el alza en el precio del combustible viene a ser un duro golpe a su economía, puesto que de valer un poco más de 20 pesos, en las últimas semanas el costo del diésel es de casi 23 pesos.

Por esto algunos camioneros no ven esta labor como redituable y otros más con dificultades logran recuperar su inversión diaria, según manifestó Prudencio Montoya, camionero con ruta a La Noria de Arriba, Mocorito.



Laborar con un transporte público repleto de pasaje quedó en el pasado, aseguró el señor Prudencio Montoya, por esto ha dejado de ser rentable este oficio, sin embargo, comentó que ha sido necesario adaptarse a esta situación tan complicada, y por fortuna a pesar de ello al final del día logra reunir el recurso necesario para el combustible y asuntos personales.

Señaló que algunos camioneros optaron por dejar de correr a diario y solo hacerlo un par de días a la semana, algo que puso en práctica, no obstante, esto no le funcionó y retomó el servicio diario, algo que en un principio fue muy difícil de sobrellevar, porque en ocasiones no lograba completar el dinero necesario para el diésel o las necesidades de su hogar, y por fortuna en la actualidad ha mejorado su contexto y tiene mejor respuesta de los pasajeros. “Poco a poquito se fueron acomodando las cosas y ya está mejor”, comentó.

Dijo que por el cambio tan drástico que tuvo el combustible planea incrementar el pasaje en los próximos meses, para aligerar el gasto que implica el diésel, ya que ha mantenido una misma tarifa desde hace cuatro años.

En este punto aprovechó para invitar a la sociedad a ser conscientes con los cambios que se presenten en cuanto al pasaje, porque los camioneros hacen una inversión considerable en su día a día.

Por otro lado, un chofer de camión con ruta a una comunidad de Mocorito y quien prefirió omitir su nombre, comentó que cada día suele gastar 400 pesos en combustible, cantidad que cada día le rinde para menos diésel, y, por lo tanto, esto evita que tenga ganancias para cubrir sus necesidades personales.

Mencionó que muchos choferes se han sumado a la modalidad de solo laborar de tres a cuatro días a la semana, tal es el caso de camioneros con ruta a Cerro Agudo, La Tasajera, y para la comunidad El Gallo de tres camiones que corrían cada día, solo dos son los que siguen transitando.

Señaló que el pasaje es tan poco, que en ocasiones únicamente realiza el viaje con tres personas a bordo, por lo que el dinero que obtiene es muy poco, y estos resultados son muy desmotivadores, además que a pesar que en la mayoría de las escuelas ya regresaron a clases presenciales, el flujo de estudiantes es muy poco, porque usan el transporte escolar.

“Venimos nomás para que haya servicio, para que la gente tenga cómo salir, y con la esperanza de que se componga la situación”, dijo. Asimismo, comentó que lo más viable sería incrementar el pasaje.