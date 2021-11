Alto costo del gas en Salvador Alvarado amenaza la economía de las familias

Guamúchil, Sinaloa.- Por la actual temporada un gran número de festejos y tradiciones se aproxima, fechas en donde los antojitos y comidas típicas se dejan ver en los hogares de la región, lo que implica un mayor gasto en alimentos en las familias de Salvador Alvarado, sin embargo, lo que resulta más preocupante para las jefas del hogar es el alto costo del gas con el que se cocina, ya que comúnmente su consumo aumenta notoriamente en estas fechas, por lo que no rinde y es necesario cambiar o recargar el tanque del gas con mayor frecuencia.

El precio del gas en la actualidad llega a costar cerca de 864 pesos, sin embargo, su costo varía constantemente, lo que resulta preocupante para las madres de familia.

La señora Refugia Acosta expresó que para ella es muy complicado estar comprando este importante fluido, por lo que le gusta prepararse con leña para cocinar, no obstante, comentó que en la ciudad no es fácil conseguirla.

Agregó que en la época decembrina el consumo tanto de gas como de leña aumenta, no solamente porque necesitan cocinar sus alimentos, sino también calentar agua para ducharse, lo que facilita a que este dure menos tiempo, y se ven en la necesidad de recargar el tanque de gas con mayor constancia, incluso señaló que en ocasiones comprar un tanque lleno es complicado, por los altos costos, por lo que se limitan a solo realizar recargas.

En la misma situación se encuentra la señora María Parra, quien comentó que año con año busca prepararse y trata de comprar algún tanque de gas extra para las fechas decembrinas, que es cuando más se gasta y puede que suba de precio, no obstante, agregó que por los altos costos le es imposible realizar esta acción, por lo que al igual que la señora Refugia, solo puede estar realizando recargas.

En sintonía, la señora María agregó que en su hogar el gas llega a durar más de tres meses, sin embargo, en épocas festivas le es necesario realizar recargas con mayor frecuencia, “nomás veo la flama de la estufa un poquito baja me agarra un hilito en el estómago, porque ya sé lo que eso significa, y cuando menos pienso me doy cuenta que ya me quedé sin gas”, expresó.

Asimismo, agregó que sus vecinas se encuentran en la misma situación y que al igual que ella se ven afectadas con el precio del gas, que sube muy seguido. El señor Leonicio López agregó que para él como trabajador es muy complicado estar comprando el tanque de gas lleno, ya que el salario suele ser poco, y asegura que cuando se percata que el cilindro de su hogar se agotó teme, por lo que pueda llegar a costar.