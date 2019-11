Alto pago de la nomina daña las finanzas del Ayuntamiento

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa del municipio costero de la región del Évora afirma que se avizora un panorama complicado, financieramente hablando, el año que entra, ya que el presupuesto asignado tuvo un incremento del 3 por ciento pero al final de cuentas no es significativo y todo quedará igual al del 2019, dado a los ajustes que se hacen de la inflación y los incrementos al salario.

Aglaeé Montoya Martínez asegura que para salir adelante con los compromisos hechos ante la ciudadanía tendrán que ajustarse al interior del Ayuntamiento y a lo que siempre han dicho, a la austeridad.

La realidad de las cosas es que es la nómina la que nos hace daño, pues no tenemos los recursos que quisiéramos”.

“Teníamos una esperancita de que el presupuesto del 2020 viniera mucho mejor y no hacer recortes de personal, pero lamentablemente no nos va a quedar de otra más que hacerlo, ya que no tenemos aumento para seguir manteniendo una nómina alta”.

“En el 2020 se ve un escenario complicado, pero yo no bajo la guardia de saber que para mejorar a Angostura vamos a seguir trabajando fuertemente para generar al interior recursos, tener más ingresos y apoyarnos en la sociedad para cerrar la administración con fuerza y lograr los objetivos”, comenta la alcaldesa.