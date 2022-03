Altos precios limitan la elaboración de capirotada en Guamúchil

Gaumúchil, Sinaloa.- Alzas en precios de ingredientes en la elaboración de capirotada podrían ocasionar el declive de esta tradición cuaresmal, pues por la cada vez mayor crisis económica debido a la inflación que enfrenta la población, realizar este postre resulta costoso para las madres de familia y quienes se dedican a la venta de este producto en Guamúchil.

Mantener viva la tradición antigua de la elaboración de capirotada en temporada de Cuaresma ha sido motivo para que las amas de casa empiecen a hacer malabares, debido a los altos precios de cada uno de los ingredientes que conlleva su preparación culinaria, así lo aseguró una madre de familia y ama de casa, Elvira Chávez Galindo.

La señora Elvira Chávez buscó elaborar este platillo regional con el objetivo de honrar la Cuaresma según la costumbre, sin embargo, se vio limitada por el aumento en los precios de los ingredientes.

"Subieron mucho los precios, tuve que comprar menos cantidades de ingredientes", indicó.

Como ella, decenas de mujeres que practicaban esta costumbre se enfrentaron a la dura realidad de que tal vez este año no tuvieran la posibilidad económica de elaborar este postre para el disfrute familiar. Es por ello que los altos precios han significado un límite a la hora de conservar esta tradición. "Las amas de casa que no cuentan con la economía no creo que puedan darse el lujo de cocinar capirotada, porque sí representa un gasto fuerte", afirmó.

Alrededor de 500 pesos es la cantidad que se debe invertir, solo con los ingredientes básicos, así lo aseguró Chávez Galindo.

Agregó que añadir otros componentes a la preparación simboliza un gasto extra que la mayoría de las familias de clase media no pueden sustentar.

"Solamente con los ingredientes básicos sale caro, incluir otros elementos saldría mucho más costoso y no cualquiera puede costearlo", señaló.

El costo de los productos varían drásticamente en los supermercados y van desde 50 pesos hasta los 200 pesos. El precio del piloncillo ronda los 50 pesos el kilogramo, mientras que su presentación en cono cuesta 56 pesos.

Por su parte, el kilogramo de cacahuate natural tiene un costo de 94.50 pesos, la uva pasa tiene un valor de 95 pesos.

El ingrediente que presenta el precio más elevado es la ciruela pasa, a 200 pesos el kilogramo. Sumado a ello, solo 400 gramos de queso Chihuahua cuestan 70 pesos, y el pan posee un costo de 5 pesos la pieza. Estos elementos constituyen una lista de valores que difícilmente puede darse prioridad en la economía del hogar.

Por su parte, Alejandrina Villa Álvarez, quien se dedica al comercio de este producto, argumentó que el aumento de precios también afecta el flujo de la venta, pues la ciudadanía no está dispuesta a satisfacer ese antojo a tan alto costo, ya que en realidad no representa una necesidad básica.

"Desde la pandemia han subido los precios de los ingredientes, todo está muy caro", manifestó.

La señora Alejandrina Villa reafirmó que aproximadamente el incremento en los precios fue el doble que en años anteriores.

Ante ello, la economía familiar y comercial se ven afectadas por esta situación, que impide la práctica de este platillo tradicional durante la Cuaresma.