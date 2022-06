Alumnos de primaria del Ébano, Angostura, reciben sus clases en aulas sin electricidad

Angostura, Sinaloa.- A obscuras, sin abanico ni aire acondicionado, reciben sus clases los estudiantes de la escuela Benito Juárez, en el Ébano, Angostura, dado que en el periodo de gobierno de Aglae Montoya les entregaron una obra que prometía brindar electricidad a la institución educativa, sin embargo, pese a a que el proyecto fue entregado oficialmente por las autoridades municipales quedó inconcluso y esto provocó que la compañía de electricidad cortara la corriente, con ello el lugar permanece sin luz desde el mes de febrero, explicó la madre de familia Yanira Valdez.

Destacó que desde hace aproximadamente tres años que este problema inició, y al percatarse de esto de manera constante le lo hicieron saber la alcaldesa en turno, Aglae Montoya, y nunca les dio una solución, y conectaron la electricidad de manera directa, y por ende la comisión al detectarlo impuso una multa que pagó el Ayuntamiento durante el periodo de gobierno de Miguel Ángel Angulo, y por esto les quitaron el servicio, desde entonces la escuela se encuentra sin red eléctrica.

"A ella (Aglae Montoya) se le comentó que estaba inconclusa la obra y aun así no se le dio seguimiento, y dieron por terminado el proyecto, y así quedó en el olvido" mencionó

Con molestia, la señora Yanira, indicó que en todo momento los directivos de la escuela han solicitado con Servicios Regionales y la SEPyC, la solución a este problema y pese a su insistencia, no han logrado recibir atención, y cada departamento ha evadido su responsabilidad e incluso les obligaron a realizar nuevamente el trámite donde piden que se resuelva el problema, ya en varias ocasiones porque les indican que se perdió el documento con su solicitud.

"Lo que nosotros queremos es que Servicios Regionales y SEPyC no nos dejen en el olvido con este problema, que está desde hace años", señaló

Por esto temen que los días continúen de esta manera, porque desde el mes de febrero los niños reciben las clases en aulas completamente obscuras y sofocadas por el calor, algo que está causando estragos en la salud de los niños, porque han presentado síntomas de deshidratación, como ejemplo de ello señaló que un menor de primer grado dejó sus clases el día hoy porque su estado de salud no era favorable, debido a las altas temperaturas, además que hay maestras embarazadas que de igual manera se han visto afectadas.

Asimismo, la madre de familia, Lisbeth Loga, señaló que para frenar un poco el problema solicitaron a la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa que le permitieran a los niños recibir las clases en línea, y con esto evitar exponerlos al calor, y recibieron una respuesta negativa, solo les permitieron recortar el horario de 8:00 a las 10:00 horas, no obstante, dijo que esto no deja ser preocupante porque de igual manera los niños pasan horas expuestos al calor y además no están aprovechando sus clases.

Te recomendamos leer:

Agregó que esto es muy preocupante, porque los niños están perdiendo la oportunidad de aprender, después que por dos años recibieron sus clases a través de una pantalla, y por la falta de electricidad no están logrando ponerse al corriente con los temas escolares.