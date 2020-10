Alvaradenses dan el último adiós al alcalde Carlo Mario Ortiz

Salvador Alvarado.- Un emotivo y significativo homenaje fue celebrado en la explanada del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, en memoria del presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, en el que estuvieron presentes su esposa Pier Angely Camacho de Ortiz, sus hijos, familiares, así como amigos y funcionarios de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general para dar el último adiós al primer edil, a quien describieron como un incansable gestor para traer proyectos que beneficiaran siempre a su municipio, además de un gran servidor público, esposo, padre y amigo.

El féretro con los restos mortales de Ortiz Sánchez permaneció sobre el templete mientras que el secretario del Ayuntamiento, César Fredy Montoya Sánchez, pasó a decir unas palabras en las que expresó el hondo pesar ante lo sucedido, describiendo al presidente como una gran persona y funcionario.

“No hay palabras, no hay mensaje, no hay homenaje que alcance para reconocer a un hombre de la talla, de la obra del ingeniero Carlo Mario Ortiz Sánchez, un presidente que se caracterizó por dar todo por su pueblo, un presidente preocupado por atender todas las demandas que las familias alvaradenses le planteaban, yo estuve muy cerca de él en los últimos tiempos y miraba cómo, de manera muy emotiva, muy comprometida, atendía a todas y cada una de las personas que se le acercaban a pedirle apoyo en todos los sentidos, pero muy particularmente ahora con esta contingencia sanitaria y no dudaba en exponer su propia salud, su propia integridad física por brindarle el apoyo a todas esas personas que se le acercaban, a las cuales les otorgaba medicamentos, les ayudaba, les canalizaba a los hospitales para ayudarles a palear este problema tan fuerte que los aquejaba, muchas veces me atreví a decirle ‘presidente, deberías de tener más cuidado, deberías de estar un poco más distante de este problema’, nunca me aceptó la recomendación”, manifestó.

Agregó además que siempre vio al alcalde decidido a estar cerca de la gente, no solamente de aquellos que acudían a él, sino que muchas veces él iba a donde se encontraba la persona que necesitaba el apoyo.

Una vez concluido su mensaje, el secretario del Ayuntamiento llamó a la síndica procuradora, Alejandra Zámano, así como al cuerpo de regidores para el último y emotivo pase de lista.

Por su parte, Pier Angely Camacho de Ortiz, esposa del alcalde, emitió un significativo mensaje en el que agradeció a quienes la acompañaron a ella, sus hijos y su familia en estos momentos tan difíciles, así como los días previos al deceso del primer edil y expresó que, sin dudarlos, todos los presentes tienen un buen recuerdo del alcalde, de quien señaló, siempre estaba preocupado por ayudar a todos.

“Tu sueño fue llegar a ser presidente municipal de tu municipio y lo cumpliste, en dos ocasiones tu deseo de ayudar se hizo realidad y hasta tu último día de vida estuviste al pendiente del pueblo porque así eras tú, incansable, luchador y sobre todo, un gran ser humano con un gran corazón lleno de nobleza; diste tu vida por todo Salvador Alvarado y hoy se nos va un gran esposo, un gran hijo, un gran padre de mis hijos, de nuestros hijos, un gran amigo y un gran y excelente, extraordinario presidente municipal de Salvador Alvarado”, manifestó.

Asimismo, la primera dama del municipio alvaradense señaló que aún cuando su agenda era apretada, siempre tuvo tiempo para su familia, además lo describió como alguien dedicado siempre a su trabajo día y noche, disponible para toda aquella persona que requería de su apoyo, siempre tratando de ayudar si era algo dentro de sus posibilidades,

”Nos sentimos orgullosos de que hayas sido un gran presidente municipal, porque sí lo fuiste, te convertiste en el amigo de Salvador Alvarado, el que siempre estaba en la búsqueda de proyectos que llegaran a beneficiar a su gente, hoy te despido pero se que no es un adiós, sino un hasta pronto”, dijo.

Finalmente, en su mensaje el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, señaló que el fallecimiento del alcalde Carlo Mario Ortiz es un suceso triste para todo Sinaloa y en especial para él, pues lo consideraba un gran hombre y un gran amigo, además de un extraordinario servidor público.

“Él hizo de su sencillez personal una fortaleza que lo mantuvo siempre cerca de la gente, por eso sabía el sentir de su pueblo, siempre estuvo trabajando para traer beneficios a su municipio, era un gestor incansable, nunca se daba por vencido y vaya que me consta; ahí quedan como su legado, las obras que gestionó y realizó, siempre dispuesto a sumar y hacer equipo, todavía convaleciente, nunca dejó de estar pendiente de su municipio, preocupado porque se resolvieran los asuntos pendientes, de eso soy testigo”, manifestó el mandatario.

También, hizo énfasis en que Carlo Mario Ortiz Sánchez deja un ejemplo de entereza, dignidad y mucha valentía ante la adversidad, por lo que indicó que los sinaloenses son personas que saben enfrentar las adversidades sin darse por vencidos y esta vez no será la excepción, “tuvimos una gran entendimiento con él y eso se tradujo siempre en beneficios para su municipio, siempre con el respaldo de lo más querido para él, que era su familia”.

Tras la participación del gobernador Quirino Ordaz Coppel, se pidió un minuto de silencio y posteriormente, la alcaldesa e Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, junto con los hijos y familiares del presidente Carlo Mario Ortiz, liberaron tres palomas blancas mientras los asistentes soltaban decenas de globos blancos que rápidamente se elevaron sobre la ciudad de Guamúchil.

Finalmente, se llevaron a cabo guardias de honor alrededor del féretro con los restos del presidente municipal, iniciando el gobernador, los alcaldes y alcaldesas ahí presentes; seguidos de diputados y senadores; posteriormente lo hicieron la síndica procuradora y regidores, así como también sus familiares, demás funcionarios municipales del Ayuntamiento de Salvador Alvarado y del Ayuntamiento de Angostura.

Tras culminar el homenaje en la explanada de la presidencia municipal, el féretro fue subido a la carroza en medio de aplausos de la multitud y acompañado por la música de viento, fue llevado a las instalaciones del PRI de Salvador Alvarado, donde se le brindó al alcalde otro sencillo pero significativo homenaje y finalmente fue llevado a la ciudad de Culiacán donde su cuerpo sería cremado para después entregar sus cenizas a los familiares.

Cabe mencionar que las guardias de honor se comenzaron a realizar desde la tarde noche del pasado miércoles, momentos después de informarse sobre su deceso, pues poco a poco fueron llegando funcionarios y algunas personas a dejar veladoras en la explanada del Ayuntamiento, continuando con las guardias ayer por la mañana en un altar elaborado en la presidencia, a donde comenzaron a llegar un gran número de arreglos florales.