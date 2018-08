Álvaro Cota, un Inventor de talla mundial

Guamúchil, Sinaloa.- Álvaro Cota, orgullosamente de Guamúchil pero radicado desde hace años en Culiacán, es un inventor de talla mundial, así lo confirman sus novedosas e importantes creaciones.

El destacado guamuchilense manifiesta que trae en la sangre el amor por la tecnología y la creación de diferentes cosas, al argumentar que desde que tenía cinco años de edad ya hacía sus pininos con algunos objetos.

“Todo empezó con juguetes, no eran inventos sino modelos los que hacía, pero como me gustaba mucho la cuestión eléctrica, la mecánica, el jugar con las baterías y las resistencias poco a poco fui logrando hacer volar helicópteros, pequeños aviones, máquinas del tren que arrancaban con electricidad, entre muchas otras cosas que eran un juego para mí, pues de esto te estoy hablando que lo hacía a la edad de 7 u 8 años.

Recuerdo que según yo estaba haciendo un invento bien fregón, que era una parrilla eléctrica, y al momento de echarla a andar quemé toda una central de fusibles y dejé sin luz la casa, pues me equivoqué en los alambres y fue una lección inolvidable, ya que provoqué un tremendo corto circuito.

Ya más grandecito, a los 12 años, me dio por estudiar electrónica a través de un curso por correspondencia, ya que no tuve una carrera tal cual, y pues fuimos aprendiendo e inventando muchas cosas y llegué a una etapa de empezar a crear los micrófonos inalámbricos, cosa que en todo México todavía no se miraba.

Como lo que inventaba llamaba la atención de la gente, me dio por poner mi propio negocio a los 15 años de edad, ya que me consideraba un técnico profesional, pero pues después, bien jovencito, me dieron la oportunidad y entré a trabajar a un negocio de electrónica, con Ricardo Fernández, y empecé a inventar timbres inalámbricos, alarmas residenciales y comerciales, controles remotos, interfones, sensores ópticos y un sinfín de dispositivos eléctricos. Ya me pagaban por hacer lo que me apasionaba y eso me hacía sentir grande.

Luego entré a estudiar al CBTis 45 y después, a los 24 años, recomendado ante el rector de la UAS por algunos profesores, me hablaron del Centro de Instrumentos, en Culiacán. En ese momento me comprometí en hacer varios proyectos en un determinado tiempo y todos los cumplí antes del plazo, entonces, como estaba libre me empezaron a mandar alumnos de la Prepa Central para que los asesorara en proyectos que iban a presentar en el concurso de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Ahí, entre todos, inventamos el estetoscopio inalámbrico, ganamos el concurso y nos fuimos a la etapa nacional, a México, y se ganó una mención honorífica. Posteriormente nació mi hijo y él tenía mucho reflujo, entonces me dije que tenía que inventar algo que curara eso y tras trabajar una noche completa hice el Cobertor Detector de Humedad Antirreflujo, lo probé muchas semanas y funcionó al 100 por ciento de efectividad. Desde entonces empezamos a inventar muchas cosas, las dábamos a conocer y nos llamaban locos, pero seguíamos adelante con los proyectos, los cuales se fueron perfeccionando con el tiempo y siendo útiles para la sociedad.

Tal es el caso del marcapasos para el corazón que acabo de inventar. Este funciona con una pila chica que dura 100 años y se carga sola, con los electrolitos que tiene la sangre. Además tiene un sistema de regulación, por si hay una sobrecarga, y no es contaminante para el cuerpo humano, es muy confiable, liviano y menos estorboso para la persona que lo usa.

Este marcapasos, que no va cambiar nunca de batería, viene a revolucionar el sistema de salud en el mundo, ya me han hablado especialistas y gente empresaria muy importante que está interesada en el producto, pero vamos por partes. Por cierto, el sistema que tiene el marcapasos también viene a ayudar en los implantes para las personas que sufren de epilepsia, ya que tiene una especie de catéter que controla las descargas eléctricas del cerebro.

Para llegar a inventar el marcapasos primero logré hacer una batería extractora de energía eléctrica de agua de mar y residuales; es decir, meto la batería al mar y tengo luz con capacidad para iluminar un complejo hotelero. Los tres inventos de muy alto impacto que tengo son la batería extractora de luz eléctrica, el marcapasos y la alarma para bloquear computadoras de vehículos por vía celular con comunicación antirrobo. Ahora voy por algo para la esquizofrenia”, asegura Álvaro Cota.