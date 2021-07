Alza de precios en tratamiento para Covid-19 en Salvador Alvarado genera molestias

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a la alta demanda de medicamentos y utensilios necesarios para poder sobrellevar la enfermedad del Covid-19, farmacias y otros establecimientos de Salvador Alvarado están aprovechando la situación para aumentar precios en medicamentos, tanques de oxígeno o estudios.

Ante lo sucedido, la ciudadanía entera expresa encontrarse enojada y fastidiada por los altos precios, el fuerte impacto en los bolsillos de las personas hace que se vuelva complicado el obtener recursos para poder comprar el tratamiento necesario recomendado por los doctores para combatir la enfermedad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Muchas personas tienden a endeudarse para poder tener el dinero suficiente y completar los estudios, gastos médicos y sobre todo la medicina.

El señor Enrique García Corona manifiesta ser una persona de escasos recursos, quien se encuentra muy molesto al percatarse que los precios de todo lo necesario para combatir el Covid-19 siguen aumentando.

“Es indignante, la verdad, que durante la pandemia se hayan seguido aumentando los precios de los medicamentos que son vitales para mantener a las personas con vida, a las personas como yo, que no tenemos dinero, no nos queda de otra más que pedir prestado”, fueron sus palabras, persona que ha sufrido el alza de los precios y quien por obvias razones se encuentra molesta.

Por otro lado, la joven Cristal Sánchez, quien comentó que hace unos meses sus papás se contagiaron de Covid-19, y al momento de irse a realizar la prueba correspondiente para saber si eran positivos se dio cuenta que están mucho más caros que desde cuando comenzó la pandemia, viéndose afectadas directamente las personas de más escasos recursos, quien furiosa expresó que se están aprovechando de la situación actual para poner los precios que mejor les convenga a ellos sin tomar en consideración la situación económica de las personas.

Leer más: Se disparan los contagios Covid-19 en más del 400% en Sinaloa

“Para mí fue un golpe fuerte el enterarme en cuánto me salían los estudios, pues contaba con lo que me había dicho un tío que le salieron a él, y al momento de pagar fue mucho más de lo que yo me imaginaba; deberían de ponerse un poco en los zapatos de los demás y poner un precio fijo y accesible para todos”, indicó.

Otro ciudadano molesto con esto del aumento de los precios es el señor Orlando Castro, quien necesitaba urgentemente un tanque de oxígeno, que fue imposible para él poder comprarlo, ya que su economía no se lo permitió, y su familia optó por rentar uno mientras todos cooperaban para poder comprar ese tanque tan necesario para que el señor pueda sobresalir de esa enfermedad.

De frialdad numérica

Síguenos en