Alzan la voz para que se respetan los espacios para discapacitados

Angostura, Sinaloa.- En el municipio de Angostura, las personas con capacidades diferentes alzan la voz para exigir que se les respeten los lugares exclusivos que tienen, ya que muchos automovilistas, sin consideración alguna, les invaden o tapan las rampas de acceso a las banquetas y eso les acarrea problemas, incluso, hasta los pone en peligro de sufrir algún accidente dado a que se tienen que ir por la orilla de calle.

Ante esta situación, Mónica Beatriz Angulo Armenta, directora del Instituto Municipal de Atención a Personas con Capacidades Diferentes en el Ayuntamiento, le pide a los agentes de Tránsito Municipal tomar cartas en el asunto y poner mano dura en todo aquel vehículo que cometa este tipo de falta, que lamentablemente se está volviendo muy recurrente.

“Estamos trabajando junto con Seguridad Pública y Tránsito Municipal para fomentar los espacio con inclusión, de igual manera donde están los cajones de estacionamiento, pero sobre todo, que le apliquen el peso de la ley a todos los automovilistas que invaden o tapan las rampas que hay en las esquinas de las banquetas.

Para no llegar a tomar medidas extremas sería muy conveniente que la ciudadanía pusiera de su parte, pero si no hay otra alternativa, les decimos que de ya se les van a hacer fuertes multas, pues cuando a uno le duele algo es cuando entonces sí ya empezamos a darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal.

Si las medidas precautorias no causan efecto en los automovilistas, pues ya vendrán cosa más estrictas y fuertes, ya que deben de respetar los espacios que son para personas con capacidades diferentes.

Me ha tocado ver, y eso me molesta mucho, que los carros se estacionan donde mejor les parece, sin importarles dónde es, y en ocasiones lo hacen sobre las rampas y una persona en silla de ruedas no puede subirse a la banqueta y se tiene que ir por la orilla de la calle poniendo en riesgo su vida, dado a que puede ser atropellada por una moto o, en el peor de los casos, por un automóvil, es por ello que exigimos que se respeten nuestro espacios”, pondera Mónica Beatriz Angulo.