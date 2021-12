Ambientalistas aseguran que la planta de gas amoniaco en Sinaloa no cumple con leyes ecológicas

Guamúchil, Sinaloa.- Autoridades de ecología y ambientalistas de la Región del Évora y el estado de Sinaloa se dieron cita esta tarde en las instalaciones de EcoAgro, con la intención de analizar la situación de la planta de gas amoniaco que pretenden instalar en Topolobampo.

Bernardo Castro Medina, presidente de EcoAgro y presidente de Consejo de Ecología de la Región del Évora, informó que hace algún tiempo se realizó una consulta en la que se cuestionó la instalación de esta planta, no obstante, comentó que dudan de la veracidad y legalidad de esta, ya que no se realizó bajo ordenamientos ecológicos. Agregó que no se está respetando la ley, y lo que buscan es que las leyes ambientales se cumplan por lo que se imponen al trabajo que están efectuando los encargados de la planta de gas amoniaco.

Manifestó que para ser escuchados se dieron a la tarea de hacer una carta que se pretende entregar al presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, y con copia para todas las secretarías de gobierno que buscan el bienestar del medio ambiente. Comentó que este trabajo se está realizando con la unión de las organizaciones que laboran en pro al desarrollo sustentable, en donde se involucran grupos desde Mazatlán hasta Mochis y puntos intermedios.

Manifestó también que las consecuencias que puede traer la instalación de esta planta son zonas muertas por el exceso de gas, muerte a los suelos y la devastación de ecosistemas y grandes riesgos para la salud de la ciudadanía. “Lo que buscamos es que se respeten las leyes y al momento que se respeten las leyes nunca podrán construir la planta de amoníaco en un lugar internacional respetado por las leyes de RAMSAR”, manifestó.

Leer más: Piden topes para la calle del Jardín de Niños en La Primavera, Angostura

En el evento estuvo presente la científica Diana Escobedo en representación del Centro de Investigación de Cidil, el Doctor Joel Retamoza, representante del Grupo Ambientalista de Sinaloa, y demás autoridades que buscan el desarrollo sustentable y planean trabajar en equipo por el bienestar del ecosistema.