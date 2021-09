Amenazan con bloquear acceso al basurón de Tamazula II en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El basurón ubicado en la sindicatura de Villa Benito Juárez, mejor conocida como Tamazula II, se ha catalogado como el relleno sanitario de todo Salvador Alvarado, pues así se está volviendo ante las acciones que se han estado registrando, ya que los desechos van y son arrojados a este lugar de la comunidad cuando este ya no cuenta con más espacio para ello, pero aun así se continúa realizándolo.

Preocupado por la situación, el síndico municipal, Francisco Vega Mejía, externó que no permitirán más la entrada de las unidades, pues solo están ocasionando la acumulación de más basura. “Ya no queremos que vengan carros de Guamúchil a tirar la basura, lo único que queremos son los de la sindicatura que arrojen en el lugar”, citó.

Asimismo, expresó que aunque las autoridades hayan mandado a personal a trabajar en el lugar para hacer limpieza, en remover la basura y hacer más espacio, las condiciones no están para eso, por lo que manifestó que es muy importante se les preste la atención debida y se les brinde una solución definitiva, de lo contrario, se tomarán medidas drásticas como el bloqueo de entrada para que no puedan pasar al basurón a arrojar los desechos, lo cual no se quiere llegar a hacer para evitar contratiempos.

“Estamos inconformes con ese tema y queremos que se le ponga ya una solución definitiva”, dijo el síndico municipal de Villa Benito Juárez.

Ante el tema, dio a conocer que los mismos habitantes le han externado que están dispuestos a apoyar en el bloqueo del área en cuanto sea posible, para así acabar con esta problemática que tiene a todos bajo preocupación y sobre todo con enojo, pues comentan no soportar más los fuertes olores y la contaminación que se está generando.

Por otro lado, el síndico municipal argumentó que afortunadamente dentro de sus conocimientos no ha sabido del daño de alguna persona que haya resultado enferma por tantos desechos.

Vega Mejía reconoció que puede haber ocasiones en que se les presenten algunos inconvenientes al descomponérseles algún camión y verse en la necesidad de arrojar la basura en Tamazula II, de lo cual dijo que no hay problema, pero ya de estar yendo continuamente, se mencionó que es injusto para todos. Para finalizar declaro que así como los habitantes están inconformes, el módulo de igual manera se encuentra bajo esa situación, al caer la basura al canal donde se encuentran bombas que succionan los plásticos.