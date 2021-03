Amexme reconoce la trayectoria de la empresaria Rosa Díaz en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), capítulo Guamúchil a cargo de Emilia Juárez, reconoció la amplia trayectoria de la empresaria y deportista Rosa Díaz de Gaxiola, quien por muchos años ha puesto su empeño y dedicación en su trabajo.

Por su parte Pier Angely Camacho de Ortiz, presidenta de Salvador Alvarado, dijo sentir mucho gusto que Amexme esté realizando este reconocimiento en el marco de las celebraciones del Día de la Mujer.

“Todos sabemos lo trabajadora que es doña Rosa y cómo ha sacado adelante a la familia, al trabajo que no hay día que no madrugue para trabajar y sacar adelante a esta empresa que ya tiene 32 años, los cuales no son fáciles. Me imagino que han de ver pasado por muchas cosas, muchas circunstancias”.

La reconocida empresaria expresó su agradecimiento a las personas que hicieron que este reconocimiento llegará a sus manos.

Me siento muy emocionada, muy contenta y agradecida con todos por esta gran distinción que tuvieron conmigo”.

Destacó que es un orgullo poder estar en el negocio y haber permanecido por 32 años y los que faltan aún. “Espero que Dios me dé más herramientas para seguir adelante”, finalizó.