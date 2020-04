Amnistía busca disminuir riesgo en penales federales

Guamúchil, Sinaloa.- Son 6 mil 200 presos de penales federales que podrían ser liberados en territorio mexicano con la aplicación de la Ley de Amnistía. La senadora Imelda Castro Castro explica cuáles son los objetivos y por qué su voto a favor.

“Que los presos en penales federales pueden tener un proceso de preliberacion, liberación, etcétera, si están en los supuestos de la ley, como es el hecho de que se trate de adultos mayores, personas indígenas, mujeres que hayan cometido aborto, aquellos que hayan cometido delitos menores o que hayan delinquido (por ejemplo, que haya habido un robo sin violencia, con delitos menores, y que no sean reincidentes). Un conjunto de criterios que tiene la ley.

La senadora fue clara al señalar que no es una ley que va a liberar a todos los reclusos, sino a esa población que está en vulnerabilidad, y en función de su situación de pobreza, o bien, que no hayan tenido un proceso en el marco de los derechos humanos. “De manera precisa son 6 mil 200 presos que estarían en las situaciones que estipula la ley. No es lo que se quiere decir de parte de la oposición, que van a salir 300 mil, en realidad esta cantidad son los que hay en cárceles federales y en cárceles estatales. Básicamente es el objetivo de los procesos de liberación que se están dando en todo el mundo”.

La senadora morenista votó a favor de la iniciativa propuesta por el presidente de la República, la cual fue aprobada el pasado lunes 20 de abril en el contexto de la pandemia.

La liberación aplicaría en penales federales, con la finalidad de proteger la salud de los internos con mayor riesgo del coronavirus y como una medida de prevenir el colapso de los sistemas de salud.

Ésta ley no va implicar a los estados, porque ahí son delitos del fuero común, entonces ahí tendrán que legislar los estados, o bien, los gobernadores a través de algunos decretos, pero básicamente es para penales federales.

Respecto a casos de sinaloenses que podrían ser beneficiados con esta ley, Castro Castro comentó que habría que ver los casos en los penales de Sinaloa para hacer el análisis.

Respondió que por el momento no contaba con algún caso de un sinaloense en esa indicación. Dicha información es probable que la maneje la Fiscalía del Estado o el delegado de Gobernación del estado, porque esto es una tarea que le va a corresponder básicamente a la Secretaría de Gobernación.

Posterior a la aprobación de la ley, realizada el pasado lunes 20 de abril, se instalará una comisión para que la Secretaría de Gobernación corrobore en los hechos, con nombre y apellido, en cada uno de los penales la situación de los candidatos a liberación.