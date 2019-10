Analizan aplicar sanciones a quienes desperdicien el agua

Angostura, Sinaloa.- Como este ciclo se caracterizará por la falta de agua para riego ante los pocos volúmenes que logran captar de las lluvias las presas abastecedoras, el Módulo de Riego 74-1, ubicado en la cabecera municipal de Angostura, analiza aplicar duras sanciones para todo aquel productor que sea sorprendido desperdiciando el vital líquido.

Wilfrido Bejarano Lerma, presidente de dicho gremio, argumenta que el agua que tienen disponible solamente les alcanza para satisfacer cultivos de baja demanda que llevan el riego de asiento únicamente, también se establecerán granos de media-alta pero en un menor porcentaje, esto por la gran cantidad del vital líquido que necesitan para su buen desarrollo.

“Definitivamente necesitamos cuidar el agua, no nos queda de otra, es por ello que exhorto a los productores y regadores a ser muy responsables en sus trabajos, porque se ha visto que muchos de ellos, no todos, se descuidan y dejan las tiradas por largo tiempo, cosa que no debe de suceder, pues de esta manera estamos desperdiciando grandes volúmenes que cuando se tienen los tiramos pero cuando no, les echamos mucho de menos y nos lamentamos.

Desde ya debemos de ir haciendo consciencia e ir cuidando el agua, ya que en este ciclo agrícola no hay más, y así como están las cosas lo debemos de sacar.

Como medida de precaución y que todos respeten, estamos analizando aplicarle alguna dura sanción a quien haga mal uso del agua de la red hidráulica y que no valore lo que está establecido, pero la verdad en lo particular no me gustaría llegar a este extremo, es por ello que invito a los agricultores a hacer las cosas bien, ya que no es justo que a unos se les quite algo que no le pertenezca. Si llevamos un buen control de lo que a cada uno nos corresponde, seguro estoy que sacaremos un ciclo agrícola bien y no pasará nada entre los compañeros usuarios.

Ahorita lo que ya deben de estar haciendo los productores es moviendo la tierra para que aprovechen la humedad de alguna lluvia que nos pudiera caer en estos días, ahí andan las nubes, la cual nos serviría como riego de asiento”, expresa Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del módulo 74-1.