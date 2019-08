Analizan destitución del director de Seguridad Pública

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de los señalamientos que hicieran los regidores Romeo Gelinec Galindo (del PAS) y Laura Patricia Dautt Reyes (de Morena) sobre el actuar del director de Seguridad Pública de Salvador Alvarado que según no cumple con sus responsabilidades, la inseguridad está rebasando a la autoridad y además abandona el cargo cuando no lo debe de hacer y por tal motivo exigen su destitución, el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez comenta que esta solicitud está en análisis, pues los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana, menos en este sentido renglón.

El mandatario alvaradense reconoce que efectivamente hay muchos detalles que corregir en dicho departamento y las cosas están en análisis, pues ve que los regidores están politizando el tema.

"Los regidores constantemente les están haciendo juicios a los funcionarios y es muy respetable lo que dicen, ya que en ocasiones tienen cierta razón pero en otras no porque de repente les preguntan cómo ven el desempeño de los servidores públicos y ellos manifiestan que la mayoría no cumplen con las expectativas cuando al final de cuentas reconocen la labor de Obras Públicas, del tesorero, entre otros.

Veo esto del director de Seguridad Pública como un tema político, yo puedo decir que en lo personal sí tengo algunos detallitos pendientes en Seguridad Pública, ya que tenemos que reforzar muchas cosas, pero desgraciadamente se nos dificultan porque solamente tenemos 55 elementos policiacos lo que nos indica que tenemos un estado de fuerza reducido, además contamos con nueve muchachas de auxilio vial y 23 agentes de Tránsito.

En base a las condiciones que tenemos, estamos tratando de hacer una reestructura en lo que es seguridad y les comento que sí tengo facultades para destituir al director Jaime David Silva, pero esto es un tema que siempre los directores los pone directamente el secretario de Seguridad Pública del Estado y no he tenido la oportunidad de platicar con el secretario Castañeda, pero en cuanto sea el momento lo habremos de evaluar y analizar, ya que el Mayor Silva tiene muy buena relación con el Ejército Mexicano y nos ayuda mucho a facilitar cosas, pero también debemos de ser muy claros que existen detalles que debemos de corregir y por tal motivo debemos de hacer una reestructura y algunos cambios.

Los regidores exigen la destitución del Mayor Jaime David Silva, pero esto los estamos analizando muy bien para en un momento dado tomar la decisión más acertada porque en seguridad estos temas son delicados y se tienen que valorar muy bien.

Ya estamos investigando en qué se está fallando para corregir, si es que se puede, y si no pues ya miraríamos que decisión habremos de tomar", expresa el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez.