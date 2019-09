Analizan sanción para el coordinador de Transparencia

Angostura, Sinaloa.- Pese a que los comentarios burlescos sobre la mala calidad del agua potable que existe en la sidicatura de Alhuey fueron realizados en su cuenta personal de redes sociales, autoridades municipales de Angostura analizan aplicarle una sanción por dicha acción al coordinador de Transparencia y Rendición de Cuentas del Ayuntamiento, Dodiel García Domínuez.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, expresa que ella siempre le ha pedido a sus funcionarios que en el lugar que estén y a donde vayan actúen con prudencia, porque de cierta manera siguen representando al Ayuntamiento.

"No he tenido la oportunidad de sentarme a platicar con Dodiel, aún cuando sé que nunca se pensó que estos comentarios fueran alcanzar la magnitud que están teniendo. Fue una expresión que como individuo la puede hacer, pero como funcionario público no, pues en ocasiones tenemos que quedarnos callados y aguantarnos en el no compartir muchas de las ideas que los cibernautas tengan.

Si de sanciones se tratara y se aplicara lo que realmente es, yo estaría pensando que la sanción para Dodiel no sería la destitución del cargo. Aquí no es una decisión que puedo tomar sola, sino que tengo un equipo de trabajo y ya en consenso se tomarán cartas en el asunto, ya que todo mundo tiene oportunidad de expresarse, además que no es el primero que lo hace, tenemos muchos funcionarios que se expresan, pero aquí Dodiel lo hizo con alguien que quizá tiene más presencia en redes sociales y se magnificó el tema, pero hay mucho funcionarios que se apasionan con temas.

Este caso sí merece la atención pero creo que hay muchas otras cosas en el municipio que debemos estar más ocupados y preocupados y que merecen más grandes sanciones que esto, pero claro a todos mis funcionarios les pido que tengan cuidado en el manejo que le dan a sus redes sociales, que sí es una red personal pero de cierta manera siguen representando al Ayuntamiento y por tal motivo deben de controlar la información que manejan", señala la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.