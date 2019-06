Analizarán casos de agentes que quieren la jubilación

Angostura, Sinaloa.- Ante la exigencia que han mostrado varios policías y tránsitos municipales por tramitar su prejubilación, la alcaldesa comenta que analizarán cada uno de los casos, ya que actualmente la Comuna no tiene recursos económicos para solventarles la liquidez que les corresponde.

La mandataria del municipio costero de la región del Évora afirma que lo más viable es hacer los convenios necesarios para poder jubilarlos y poco a poco poderles dar el recurso demandado.

“Tenemos alrededor de ocho elementos que están buscando su prejubilación, algunos de ellos han estilado por mucho tiempo que se prejubilan y los vuelven a contratar, entonces están ganando dos veces.

En estos casos se están revisando y se tenía meterlos a consideración en la sesión de Cabildo, pero hemos decidido no hacerlo para analizarlos bien, pues el asunto aquí con ellos es que no podemos tomar una decisión aunque tuviéramos liquidez, pero ahorita no la tenemos, por eso tendremos que hacer los convenios necesarios para poder jubilarlos y darles su liquidación, pero el problema fuerte sería es que si se jubilan estos elementos y se van a sus casas nos quedaríamos con menos gente en la corporación, por tal razón necesitamos ver el costo-beneficio que van a tener estas jubilaciones”, explica la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.