Andrés Urías con la meta seguir mejorando al Módulo de Riego 74-1 de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Andrés Urías Urías es uno de los dos candidatos del sector ejidal a ocupar la presidencia del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, y afirma que conoce muy bien las labores del campo, pues desde que era niño viene creciendo y desarrollándose en la actividad agrícola gracias al apoyo y respaldo de sus abuelos y su padre.

El líder de la Planilla Verde actualmente es el tesorero del organismo, y tiene como objetivo seguir impulsando los buenos proyectos que hasta hoy han mantenido la estabilidad financiera y el debido orden en el módulo, aspectos que años atrás lamentablemente no se tenían.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Qué lo motiva a ser presidente del módulo 74-1?

Porque soy productor de nacimiento y conozco los diferentes problemas a los que se enfrentan los usuarios año con año, por tal motivo estoy preparado para ayudarles a todos por igual, ya que la agricultura es parte de la historia de mi vida.

¿Andrés Urías asegura que no es un candidato improvisado?

Claro, afirmo que no soy improvisado, estoy totalmente seguro de lo que estoy haciendo y lo que hemos hecho nos respalda para esto, el conocimiento que me ha dado la vida en la agricultura, y estos tres años que he sido tesorero del módulo me dan la confianza para saber a dónde voy, pues conozco las deficiencias que tiene el organismo y sé cómo hacerle para solucionar las cosas.

¿Qué hay que mejorarle al módulo de riego?

Hay varias cosas que debemos de mejorar, como por ejemplo la red hidráulica, tenemos varios proyectos encima y queremos darles seguimiento para hacerlos realidad. También traemos la tecnificación de riegos y la reparación de canales, ya que con el uso y el tiempo están deteriorados, así que le tendremos que invertir un poco más para que el vital líquido llegue bien a todas las parcelas, además que el agua esté a tiempo para todos los usuarios.

¿Por qué hay que confiar en Andrés Urías?

Porque los hechos hablan, las palabras quedan en el aire, pero lo que se ve es lo que vale, y los que son analistas de las cosas y tienen visión coinciden con mi planilla, que está muy enfocada al trabajo, a sacar adelante los detalles que el módulo y los usuarios tienen, pues contemplamos también modernización de rescates, limpieza de drenes y muchas otras cosas que vendrán a mejorar el servicio y distribución del agua, tal y como todos quieren.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 10 de julio sobre el Covid 19

AMLO agradeció a Donald Trump por no haber tocado tema del muro fronterizo

Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 10 de julio sobre el Covid 19