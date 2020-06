Ángel Romero es un amante de las letras

Guamúchil, Sinaloa.- Ángel Romero “El Tacuache”, de la Banda Selectiva de Culiacán, Sinaloa, es un profesional de la música regional mexicana, con una trayectoria artística de más de 25 años, y tuvo el honor de compartir en entrevista para el periódico EL DEBATE su vida profesional artística, sus logros y proyectos, al descender la pandemia del Covid-19.

Ante las diversas cuestiones que se están viviendo en estos tiempos por el Covid-19, Ángel Romero relata que se siente un poco consternado por las diferentes familias que les ha tocado vivir de cerca lo que es este virus, y sobre todo de aquellas que han perdido un integrante por esta situación.

Estamos un poco tristes por lo que se está viviendo en la humanidad, lamentable por los que se han ido y temor por los que estamos vivos con peligro por esta situación de la pandemia.”

Banda Selectiva de Ángel Romero ‘El Tacuache’ inició alrededor de hace cuatro años, junto con la compañía Gruindag Music, de la cual se siente muy orgulloso y agradecido por pertenecer a ella, ya que en estos tiempos de falta de trabajo los ha apoyado económicamente a toda la agrupación, ya que son alrededor de 18 músicos que conforman la banda y un Staff.

A tan periodo corto del lanzamiento la Banda Selectiva de Ángel Romero ‘El Tacuache’, cuenta ya un repertorio de canciones de su autoría, alguna de ellas que han sonado fuerte en las plataformas digitales, tales como “A la orden pa’l desorden” y “Con un vaso de agua”, que es de lo más nuevo.

Sus creaciones han sido grabadas por artistas tan consagrados como ‘El Bebeto’, Banda El Recodo, Boby Pulido, Banda Recoditos, Ariel Camacho, Sergio Vega, entre muchos más, logrando premios como Grammys y Billboard por sus composiciones. Tuvo la oportunidad de pertenecer a La Voz México, aunque admite que no lo necesitaba, ya que entró por medio de un reto de la compañía Latin Power Music, pero comenta que no olvidará esa gran experiencia.

“Recuerdo que me levantaron a bañar a las 5 de la mañana y mi turno fue a las 11:30 de la noche. La verdad sufrí mucho y dije esto no es lo mío, me quiero ir pa’ mi casa (al tiempo que sonrió) ”.

Durante la charla con Ángel Romero reveló que ya tiene un nuevo sencillo para lanzarlo a las plataformas digitales para el Día del Padre, titulado Mi Viejo de Oro, el cual espera que sea del agrado para todos sus seguidores.