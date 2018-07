Vamos por un campo más sano: Juan José Valdespino

Angostura, Sinaloa.- “Lo más importante es asegurar la salud pública y eso implica disminuir o eliminar plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas, y ya lo estamos logrando. La otra parte es la salud pública humana, el uso de estos insumos implica la salud ambiental, es decir, los problemas de salud y plagas se han incrementado, porque este tipo de insumos ha roto el desequilibrio”, comentó el experto en el tema de la agricultura sin productos químicos, Juan José Valdespino.

Con la misión y visión de mejorar las cuestiones técnicas en la agricultura aquí en la región del Évora, el doctor Juan José Valdespino impartió un pequeño taller con los productores interesados en este tema. Lo primero que mencionó es que se encuentra impresionado por los resultados que se han obtenido en todo el estado de Sinaloa, sobre todo hablando del cultivo de maíz.

La fertilidad del suelo, así como la cosecha y conservación de la humedad, son puntos fundamentales para que el cultivo esté rindiendo como el productor lo quiere, sin embargo, es algo que pocos les dan importancia.

El experto informó que el productor por lo general no va a cambiar su forma de sembrar hasta que alguien le demuestre otro método, “el productor no cambia si no tiene capacitación, es necesario capacitar a los técnicos, porque ellos están hechos a la universidad, ellos solo esperan destruir y aplicar insecticida, fungicidas, y solo validan lo que las trasnacionales les dicen, tenemos que llegar al productor mediante proceso de capacitación”, informó. Además explicó que otro de los factores primordiales que son necesarios para un verdadero cambio, es que los hijos o los productores más jóvenes le entren con ganas a esto.

El cambio climático es algo tremendamente duro, y ellos (jóvenes) no lo han podido asimilar, porque no está dentro de su experiencia, a ese concepto se le llama ‘Agricultura de Conocimientos Complejos Campesinos Integrados’”.

Por último, el experto en el tema invitó a los productores a desarrollar productos que estén completamente libres de químicos y que sean cien por ciento saludables para su propia vida, y no estar con diabetes y cáncer como ahorita.