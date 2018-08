Colonia Los Álamos está de espanto

Angostura, Sinaloa.- Los Álamos es una de las colonias más nuevas en plena cabecera municipal de Angostura, pero a su vez, es la que se encuentra en peores condiciones. Por lo tanto, habitantes de esa zona, como Joaquín Mendoza, hacen un llamado tanto para el presidente municipal como para quienes realizaron esta colonia, pues para que se activen, pues, según el vecino, es un completo desastre.

Retirada del pleno centro de la cabecera y de todas las tiendas para hacer el supermercado, la colonia Los Álamos tuvo un pequeño repunte en sus inicios. Ahora, la gente que tiene su domicilio ahí dice arrepentirse. Resulta que están alejados de todo y, para colmo, la seguridad no es la mejor.

Vecinos de la colonia en mención informaron que no pueden dejar algo de valor afuera de su hogar por las noches, porque no amanece ahí.

Además, por cuestiones necesarias, mucha gente que vive allá debe andar caminando a altas horas de la noche porque no hay camiones, así que los que trabajan terminan con el cuerpo muy cansado cuando llegan a su casa.

Otra de las problemáticas es que esta colonia se encuentra a un costado de una parcela y, por el otro lado, un canal. Lo que genera una gran presencia de moscos.

Ahora bien, si hablamos de lo que son las calles al interior de la colonia, pensarían que son buenísimas, pues esto no es así. Al contrario, estas calles son fundamentales para el desarrollo de los mosquitos que antes hablábamos, porque la gran cantidad de agua queda almacenada en los baches que existen desde siempre.

La verdad es que en esta colonia no existe o no cuenta con cosas buenas, sin embargo, de lo más rescatable que tienen son las lámparas, que aunque no encienden todas, no hay algo mejor para quienes ahí tiene su hogar por allá en el municipio costero.