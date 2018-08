Sigue presente el robo ‘hormiga’

Angostura, Sinaloa.- El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Évora, Carlos Montoya Avendaño, informó que en lo que va de la veda de camarón se ha registrado en menor cantidad el ya famoso robo ‘hormiga’ de camarón de los esteros de la bahía Santa María.

El líder desembuchó que, si bien, apenas van unos cuantos casos, no es nada comparado con el saqueo que se registró durante el año anterior. Dijo que uno de los factores para que la raza no esté haciendo tanto hurto podría estar en que han recibido los apoyos como Propesca y Empleo Temporal en tiempo y forma, ayudando así a no pasar una difícil situación ahora en el tiempo muerto.

No obstante, Carlos Montoya Avendaño enfatizó que seguirán con las labores de vigilancia durante los días que sean necesarios hasta que las autoridades, como el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), así como la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), den luz verde para el levantamiento de la veda de camarón en la bahía Santa María o en alta mar, esto con el afán de asegurar una buena temporada para los cientos de pescadores.