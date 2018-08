Petición de pescadores por levantar veda no tuvo efecto positivo

Angostura, Sinaloa.- Luego de la reunión que sostuvieron con el secretario de Pesca de Sinaloa, Sergio Torres Félix, donde los presidentes de las 18 federaciones de cooperativas del estado solicitaban el espaldarazo para la petición del levantamiento de la veda el 22 del presente mes, no fue suficiente.

Carlos Montoya Avendaño, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Évora, en Costa Azul, informó que a pesar que ya viajaron a la ciudad de Mazatlán, en donde por escrito solicitaron el levantamiento de la veda, tendrán que viajar de nueva cuenta para replantear esta petición ante el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), así como a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), autoridades que decretan cuándo saldrán.

Cabe mencionar que esta última dependencia ya había realizado un estudio a la bahía Santa María, obteniendo un resultado favorable para levantar la veda.

“Nos dicen que aún no tienen los resultados de los muestreos y los datos, por eso aún no tenemos fecha del levantamiento de la veda. Nosotros ya estamos viendo que el camarón está mudando a alta mar, éste llega a una talla y por naturaleza emigra a alta mar, si no se levanta la veda el 22 se nos estará alargando más, porque también tenemos que adecuarnos a las mareas de la bahía".