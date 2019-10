Angostura es seguro como para la instalación de un banco

Angostura, Sinaloa.- El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal afirma que el semáforo delictivo avala al municipio costero de la región del Évora como un lugar seguro para que se instale un banco como tal, objetivo que pretende lograr la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien por cierto ya está haciendo las gestiones necesarias para ello.

El mayor Sergio Lagunes Inclán detalla que Angostura tiene las condiciones necesarias en materia de seguridad para que cualquier institución o empresa que desee establecerse lo haga sin preocupación.

“Los índices delictivos no nos dejan mentir, pues tenemos una tasa muy baja en lo que es robo en sus diferentes modalidades. Afortunadamente, este delito no es muy recurrente en el municipio, pero reconozco que actualmente lo único que nos ha venido afectando es la extorsión telefónica, pero aun así esto no es seguido, ya que hay semanas completas que no tenemos ningún caso”.

“Si se logra la instalación de una banco en Angostura, nosotros estaremos comprometidos en brindarle toda la seguridad debida, tal y como lo estamos haciendo con los cajeros que tenemos en el centro de la cabecera, además, Elektra y Coppel también tienen un banco en su interior y nunca ha habido algún incidente, y pues nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta”, comenta el mayor Lagunes.