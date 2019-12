Angostura es un municipio que está extendiendo sus alas

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez asegura que el municipio hasta hoy está extendiendo sus alas hacia el progreso y un mejor futuro en diferentes rubros, pues los 103 años no corresponden al desarrollo que debería de tener el municipio.

Montoya Martínez detalla que no solo ella sino todos los funcionarios tienen un gran compromiso de trabajar duro en beneficio de la sociedad, además está platicando con cada responsable de área para saber cuál es el regalo que le tienen a Angostura en el 2020 que está por llegar.

Además resalta que su administración está sentando bases para consolidar el progreso e iniciar grandes proyectos que seguro serán detonantes.

"Estamos sensibilizado a pescadores y a acuicultores para entrarle al tema de la producción en ma bahía Santa María para que en cinco o seis años ya poder ver los resultados. Estamos sentando las bases en la parte ecológica, sustentable, en la nueva forma de hacer gobierno con innovación, responsabilidad y transparencia.

Ya es hora de dejar de quejarnos por la falta de recursos, el panorama sí se ve complicado pero al final de cuentas Angostura ahorita debe de sacar todo el potencial que posee. El próximo año, si Dios quiere, ya tendremos estadísticas del cómo andamos en empleos y generarlos, que nuestro trabajo de resultados con números sólidos en todos los rubros, esa es la tarea que tenemos.

Lamentablemente los 103 años que tiene el municipio no corresponden al desarrollo que debería de tener el municipio, así nos lo marcan las estadísticas, creo que Angostura en los últimos 10 años no ha tenido el avance deseado, le ha faltado en vías de comunicación, en infraestructura en salud pública, en los temas de servicios públicos no se ha mejorado, entre otras cosas.

A como veo a Angostura desafortunadamente se detuvo su crecimiento hace estimadamente 10 años atrás, hubo un estancamiento pero bien hoy creo que si manejamos la curva de la economía, hoy estamos agarrando ya el ascenso para que de aquí a 10 años se detone el crecimiento en el municipio", afirma la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.