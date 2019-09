Angostura está en alerta ante el desagüe de la presa

Angostura, Sinaloa.- Los desfogues de agua que se le están haciendo a la presa Eustaquio Buelna de Guamúchil mantienen en alerta al municipio de Angostura, el cual está listo para actuar de manera inmediata ante cualquier contingencia que se pudiera presentar.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez le pide a las autoridades correspondientes de Conagua, en especial al coordinador regional Cirio Moreno, que la mantengan informada de las decisiones que se van a tomar, porque por lo general varias comunidades angosturenses resultan afectadas por las inundaciones.

“Tenemos conocimiento que la capacidad de la presa es de 200 millones de metros cúbicos de agua y actualmente está a 80 millones y ya le están sacando agua, por tal motivo yo les preguntaba porqué hacen los desfogues si todavía le falta mucho para su capacidad total, entonces ellos me comentaron que esto es para prevenir las inclemencias climatológicas que se pudieran presentar en estos días y así tener el espacio libre para después no tener problemas de soltarle de una mucha agua a la presa”.

“Qué bueno que los desfogues los están haciendo por los drenes, el canal humaya y esas partes, pero voy a estar muy atenta con las autoridades de Conagua para que no le saquen agua a la presa si no es con el consentimiento o con conocimiento nuestro, porque no queremos que varios nuestros pueblos, como Alhuey, la cabecera de Angostura, La Palma, entre otros, se vean afectados”.

“Les pedimos que nos avisen con tiempo para que nos preparemos, y pues a la sociedad angosturense le digo que hay que estar alertas a todos los llamados que hagamos a través de Protección Civil”, manifiesta la alcaldesa Aglaeé Montoya.