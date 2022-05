Angostura exige el uso de casco a motociclistas para disminuir riesgos

Angostura, Sinaloa.- Con el firme objetivo de proteger en todo momento la integridad física de los motociclistas, así como disminuir el riesgo de sufrir algún golpe letal en la cabeza en caso de accidente, a petición del alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura aplica el Operativo de Movilidad Sustentable en el municipio y exige el uso del casco.

El comandante, Juan Carlos Barraza Morales, titular de DSPyTM, detalla que a tres días de haber arrancado el operativo se han asegurado alrededor de 35 motocicletas dado a que el conductor no lleva el casco, además manifiesta que está acción por lo pronto se está realizando en diferentes punto de la zona norte del municipio pero ya luego se trasladarán a la parte sur donde también existe la muy mala costumbre de no portar dicha protección.

"Lo que estamos haciendo es por el propio bien de los motociclistas, es para que hagan conciencia y cuiden su integridad mientras van en la moto, nada les cuesta ponerse el casco que, en momento dado, puede salvarles la vida si desafortunadamente en el trayecto llegan a sufrir un accidente", comenta el director, Juan Carlos Barraza Morales.

Por su parte, el comandante de Tránsito, Jornada Leyva Benítez, resalta que este operativo no tiene finalidad recaudatoria, pues no se le aplica multa al conductor por no usar el casco, solamente se le detiene la unidad, se traslada a la dirección y la moto se entrega cuando dicha persona presenta la factura que acredita la propiedad y el casco que portará de ahora en adelante.

"Ese es el convenio de palabra que hacemos con el conductor de la moto, confiamos en el compromiso que hace en que de ahora en adelante ya va a usar el casco. Esta es la etapa de concientización del operativo, ya después, si no hacen caso y siguen manejando la moto sin casco, entonces sí le vamos a detener la unidad y les aplicaremos una multa", confirma el Comandante de Tránsito, Jornada Leyva Benítez.