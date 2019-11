Angostura inaugura segundo parque de inclusión de Sinaloa

Angostura, Sinaloa.- Angostura le está apostando a la inclusión social, por lo que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, señaló que en este tema su gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno de inclusión en todos sus aspectos.

Es importante resaltar que este es el segundo parque para personas con capacidades diferentes en todo el Estado de Sinaloa, el cual lleva por nombre Ariel Camacho. Además de que los juegos que se instalaron son exclusivos para personas con sillas de ruedas.

La alcaldesa destacó que cuentan con una directora que sabe gestionar y aseguró que esto es lo que siempre le ha pedido a todos los funcionarios para que se abran paso, porque lo que hace lucir a una administración es este tipo de actos.

Señaló que además de ser una persona que gestiona también entre sus características está el hecho de contar con una gran empatía con estos temas.

La alcaldesa agradeció mucho al señor Benito Camacho, quien fuera papá del fallecido cantante Ariel Camacho originario de Angostura., por ser quien invirtió la mayor parte para que este parque fuera construido.

“Esto no sería posible sin personas como él y como mucha gente de la sociedad que ya está entendiendo esta forma de gobierno es participar gobierno y sociedad. No fuera posible si no tuviéramos el apoyo de la sociedad”, dijo Montoya Martínez.

Durante la inauguración hubo música en vivo. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Agregó que saben que cuentan con déficit presupuestal y están buscando como hacer participar a la sociedad, sobre todo a los inversionistas para que se acerquen debido a que cada día se están viendo menos apoyos de parte del Gobierno Federal.

“Ojalá que me tape la boca el presidente Andrés Manuel López Obrador y el próximo año bajen recursos para los municipios, pero si no vamos a tener que seguir apelando a la buena voluntad de las ciudadanos a colaborar con nuestro gobierno”, citó.

Expresó que este parque de inclusión es de los pocos que existen en el estado por lo que se llena de orgullo el saber que uno de estos está ubicado en Angostura y que los niños tengan participación.

Por último la alcaldesa señaló que el municipio solamente brindó el espacio y la plancha donde están ubicados los juegos y el señor Benito puso la inversión económica.

Por su parte el señor Benito Camacho, papá de Ariel Camacho señaló que para él significa mucho este donativo, ya que es muy importante que la memoria de su hijo siempre esté presente en todos los Angosturenses.

Informó que fue algo que se le pidió y él de todo corazón accedió. “Esto es de parte de mi hijo Ariel Camacho, que donde esté, él está contento con todo esto”, dijo Benito Camacho.

Don Benito expresó sentirse orgulloso y contento de poder contribuir con algo del municipio y más a la gente que lo ocupa. La memoria de su hijo siempre estará viva en este lugar seguro el papá de Ariel Camacho.