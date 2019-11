Angostura proyecta más de 187 mdp en ley de ingresos 2020

Angostura, Sinaloa.- Con seis votos a favor y dos en contra hoy por la tarde, en sesión ordinaria de Cabildo, los regidores del municipio de Angostura aprobaron por mayoría la ley de ingresos correspondiente al año 2020, cuyo monto total es de poco más de 187 millones de pesos.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, expresa que gracias al esfuerzo del área de tesorería, esta ley es lo más cercano a los números reales, dado a la experiencia que les dejó el 2019.

"Lo que más enmarca para mí en esto es el Impuesto Predial Rústico que se estima, el cual siempre pensé que iba a disminuir, no fue así sino que continúa dentro del monto que teníamos el año pasado que fue de 21 millones de pesos y que nosotros estimábamos que iba a bajar, hasta el propio regidor Miguel Sotelo Camacho, que el presidente de la Comisión de Agrícultura, así lo pensó porque no hay un buen panorama en el campo, no hay buenos precios para el maíz y otros granos y esto de cierta manera afecta la economía.

La verdad los ingresos que nosotros tenemos concretados dentro de los impuestos es muy poco, al final de Predial Urbano son 2 millones de pesos y de Predial Rústico son 21 millones 452 mil pesos.

Otro tema que enmarca la ley de ingresos es el presupuesto para el Instituto del Deporte como tal que viene de 3 millones de pesos, en el Fondo de Infraestructura Social Municipal es de 16 millones y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) es de 33 mil 336. 417 pesos.

Ahora hay que esperar que no haya afectaciones por parte del presupuesto federal, ya que el Estado y nosotros coincidimos en que vamos a estar bien, solamente esperamos que los programas federales aumenten tal y como sucedió el año pasado, que hoy nos vuelvan a dar esa sorpresa.

La diferencia de lo presupuestado del año pasado al de hoy es de aproximadamente 5 millones de pesos, pero al final de cuentas el aumento no repercute, no se ve reflejado debido a la inflación, salarios y otras cosas, como quien dice todo queda igual.

En total la proyección de la ley de ingresos para el 2020 es de 187 millones 082112.28 pesos", manifiesta la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.